【大行報告】高盛：屬為數不多受惠產量及商品價格上漲公司 維持紫金礦業「買入」

高盛表示，紫金礦業（02899）是為數不多能夠受益於產量增長和商品價格上漲的礦業公司之一，並維持其「買入」評級，目標價15元。在銅價上漲的情況下，該行預計公司經常性淨利潤在2021年的160億元人民幣，會於2025年增至436億元人民幣，複合年增長率為29%。紫金礦業周二（31日）收市報 12.9元，升幅1.1%

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該行指出，公司公佈2023至2025年規劃和2030年發展目標，以及應對氣候變化行動綱領。 其中把2025年礦產金和銅的產量目標上調6%至11%，並公佈其碳排放目標，計劃2025年生產120千噸碳酸鋰，該行料將佔全球供應量的7%。

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而2030年長期目標方面，則為到2030年成為全球前3至5名的黃金和銅生產商，以及前10名的鋰生產商。至於碳中和目標方面，紫金公佈2029年達到碳峰值、2050年實現碳中和的碳目標。 故公司將於2030年把可再生能源比重提高到佔30%以上，同時引入生態碳彙和碳貿易。

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撰文：鄭昊彤