▲ 【穩定幣】金管局建議將與穩定幣相關活動納監管 擬引入強制性發牌制度

金管局發布加密資產和穩定幣討論文件的諮詢總結，該局建議將與穩定幣相關的若干活動納入監管。總裁余偉文表示，敲定具體的監管安排時，會考慮收集到的意見、市場的最新發展和國際討論，並與持份者和市場人士保持溝通，期望在2023/24年落實監管安排。

金管局表示，將進一步制訂一個監管制度。在監管範圍方面，若干與穩定幣相關的主要活動會受一個強制性的發牌制度所監管。金管局將採用風險為本的方法來擬定監管制度的適用範圍，將優先監管宣稱或看來是錨定單一或一籃子法定貨幣的穩定幣，原因是它們將可能會對貨幣和金融穩定帶來較高的風險。該局將在相關監管框架中加入適當彈性，賦權當局日後宣布某些安排為穩定幣以納入監管。

金管局：穩定幣的儲備資產價值應多於或等同未償還幣值

主要受監管的活動方面，金管局指，與屬監管範圍內的穩定幣有關的主要活動，例如（一）管治：建立和操作監管範圍內的穩定幣的管治安排；（二）發行：發行、供給或銷毀監管範圍內的穩定幣；（三）穩定：穩定和儲備管理機制，無論上述穩定活動是否由穩定幣發行人進行；及（四）錢包營運：提供儲存私鑰的服務，以讓用戶存取及管理監管範圍內的穩定幣。

涵蓋的機構方面，該局的主要準則是，涉及以下活動：（一）在香港進行受監管活動；（二）向香港公眾積極推廣受監管活動；（三）進行涉及錨定港元的穩定幣的受監管活動；或（四）當局認為考慮到公眾利益後需要監管的機構。

主要監管原則方面，準則是全面監管框架，會有適當監管要求，包括但不限於機構的擁有人、治理及管理、財務資源要求、風險要求、反洗錢和反恐融資（AML/CFT）、用戶保障、定期審計和披露要求等。另一準則是全額儲備支持和按面值贖回，穩定幣的儲備資產價值應在任何時候都多於或等同未償還幣值，且須是優質流動資產。以套戥或演算法得出其價值的穩定幣將不會獲接納。穩定幣持有人應能於合理時間內，按面值將穩定幣兌換成參考法定貨幣。主要業務限制上，受監管機構不得從事與其牌照容許的主要業務不同的其他活動，例如錢包營運機構不可進行借貸活動。

金管局稱，共收到58份就加密資產和穩定幣討論文件的回應，總括而言回應者支持以風險為本和靈活的方式監管穩定幣，亦普遍支持在建構有關的監管制度時，應考慮市場的最新發展和參考國際監管組織的討論。金管局正衡量訂立新的法例或修改現有法例兩者之間的利弊，適時公布監管安排和下一步的工作。

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編輯：胡學能