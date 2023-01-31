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印度富貴部長遭警槍殺 身家豐厚擁70輛車

環球社會熱點 17:31 2023/01/31

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印度奧里薩邦（Odisha）衛生部長達斯（Naba Das）周日（29日）出席活動時，遭一名警員近距離槍擊，送院搶救仍不治。達斯從商出身有豐厚身家，據報擁有一隊70輛車的車隊。

俄企懸賞逾50萬 獎勵摧毀援烏西方坦克 【下一頁】

61歲的達斯當日中午出席家鄉工業城鎮Jharsuguda的活動，途中遭一名當值助理副督察近距離開槍射中。達斯左胸受槍傷，傷勢嚴重。

助理副督察開槍後逃跑，至於達斯就由直升機運送至奧里薩邦首府Bhubaneswar的醫院搶救。醫生做手術，在達斯體内發現一枚子彈傷及心臟和左肺，造成大量內出血。

醫護嘗試搶救他，並安排其入住深切治療部，但達斯一直陷入昏迷，最終傷重不治。

印媒透露達斯為當地首屈一指的富貴議員，身家料有3.4 億印度盧比（約3,257.3萬港元）。根據他去年向國會申報的資產紀錄，他更擁有一隊70輛車的大型車隊，大部分車均為貨車。

【烏克蘭戰爭】拜登否認援F-16戰機 俄軍續攻烏東 【下一頁】

有指他曾斥1,000萬印度盧比（約95.8萬港元）巨資，為寺廟的佛像鍍金身。不過達斯其後澄清他僅捐出100萬印度盧比（約9.58萬港元）。

奧里薩邦首席部長下令執法部門調查此事，交由高級警官率領的打擊犯罪部門的一個小組前往 當地調查事件，目前仍未知槍手行兇動機。

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責任編輯：鄭錦玲

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