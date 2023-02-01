世界盃奪冠後收過百萬條訊息 美斯自爆IG帳戶一度被禁

阿根廷球王美斯（Lionel Messi）去年終於圓夢，奪得多年追逐的世界盃冠軍，各地球迷為他感到興奮。美斯透露，奪得世界盃後收到逾100萬條訊息，導致他的社交帳戶一度被封鎖。美斯同時透露，他自行管理社交帳戶。

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美斯接受體育頻道ESPN採訪時透露，在奪得世界盃後收到過百萬條訊息，導致其Instagram社交帳戶被封鎖數天。美斯同時透露，其社交帳戶由他自行管理，並未交給其他人或公司管理發文。

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是次為美斯自奪冠後，首次接受訪問。他透露奪冠後曾感謝家人，指明白大家經歷了很多，自己曾多次在國家隊經歷痛苦及失望。長期以來他都受到各方批評，但明白家人亦同樣受苦，甚至承受得更多。

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他指雖然家人一直告知自己過得很好且非常堅強，但明白他們內心承受很多痛苦。但現在阿根廷已贏得美洲盃，亦奪得世界盃冠軍，所有都結束了。

美斯亦被問及奪冠當刻的感受，他指難以解釋。美斯指當時腦海中閃過很多的事情，但同時亦感覺什麼都沒有，難以相信終於成功了。美斯直言，他已取得職業生涯上的一切，當自己開始職業生涯時從未想過會如此這般，奪冠那一刻已達至最大成就。

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責任編輯：李俊儀