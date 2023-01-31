【多相】畢架‧金峰現樓洋房示位陪你睇　北歐輕奢設計盡顯格調

遠東發展沙田半山畢架‧金峰，明天起開放新現樓洋房示範單位予公眾參觀，遠東發展地產總裁方文昌表示，畢架‧金峰累售36伙，合共套現近8億元，平均呎價約2萬。現剩餘26個分層單位及4個洋房，將會以招標形式發售，洋房意向價會參考九龍塘及新界東一手豪宅洋房之成交。

洋房間隔為4房4套，實用面積為3,442平方呎，連1,463平方呎花園，並特設私人戶外泳池，天台面積約322平方呎。單位玄關設置大型水晶吊燈，盡顯格調。踏進大廳便感受到整體設計是以北歐輕奢感為主，以傳淺灰和黑色為主體顏色，並配上金色和墨綠色襯帶出奢華感覺。客飯廳長約7.4米， 闊約7.2米，偌大的落地玻璃趟摺門與花園連成一體，盡顯豪門大宅的生活態度。

一樓以家庭生活為主題，設家庭影院與中式茶室。二樓就打造成為子女的生活區，兩間套房分別以藍灰色及粉紅色為主調，配合大量胡桃木色。睡眠空間寬敞實用，擺放雙人床後仍可三邊落床，更配備了書檯、雜誌架等傢俱，讓小 孩有足夠的成長空間。

主人套房位於三樓，打開落地玻璃趟摺門將室內與室外的空間連接，採光度十足，生活接近大自然。睡房布局採用上奢華的意大利式設計， 整間主人睡房瞭闊開揚。放置特大雙人床，還可三邊落床，富大宅氣派。牆身以藝術掛畫點綴，配上淺啡皮革風的床頭，帶來現代時尚感的同時，配上淺灰色的床頭櫃及金色輕奢風的床頭燈，帶出更高雅及尊貴的感覺。

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發展商今委托中原地產獨家代理，遠東發展營業及市務總經理陳富強指，畢架‧金峰部分單位已陸續入伙，剩餘26個分層單位及4個洋房，將會以招標形式發售，洋房意向價會參考九龍塘及新界東一手豪宅洋房之成交。

對於今年推售部署，方文昌表示，今年第4季將會推出兩個合作項目，其中與新世界發展(00017)合作的啟德第4B區4號住宅項目，涉及約1,300伙。至於與蘭桂坊集團合作的西貢蠔涌洋房項目，提供26座洋房。 他預期，今年樓市將穩步發展，看好長遠走勢，料全年樓價將有約5%至8%增長。

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