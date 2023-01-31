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【中海油883】傳中海油擱置出售英國北海資產 因報價未達標 原估值30億美元

股樓投資 18:06 2023/01/31

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據《彭博》引述消息人士指，中海油（00883）已擱置出售英國北海資產計劃，原因是買家初步報價未達目標，該項目原先估值約30億美元（約234億港元）。

中海油今日（31日）股價收報11.36元，下跌0.2%，成交額9.8億元。

延伸閱讀：【2023年收息股】2023年想月月有息收? 買入呢7隻股 月月有錢袋【見下頁

    點擊圖片放大
    +13
    +12

同場加映：【青姐話】港股升勢流定堅 幾個指標睇住先【見下頁】

去年有報道指，中海油一直在評估其海外業務選項，並考慮出售其英國資產組合。中海油是Buzzard油田的運營商。這是英國最高產的油田之一，中海油持有43.2%的權益。據其網站，公司還是Golden Eagle油田的運營合作伙伴，持股36.5%；此外也在Scott、Telford和Rochelle油田擁有權益。

【溫股知新】觀望議息結果 逐步減磅無錯

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記者：李兆明

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中海油田服務（02883） 成交 英國 北海 港股
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