【中海油883】傳中海油擱置出售英國北海資產 因報價未達標 原估值30億美元

據《彭博》引述消息人士指，中海油（00883）已擱置出售英國北海資產計劃，原因是買家初步報價未達目標，該項目原先估值約30億美元（約234億港元）。

中海油今日（31日）股價收報11.36元，下跌0.2%，成交額9.8億元。

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去年有報道指，中海油一直在評估其海外業務選項，並考慮出售其英國資產組合。中海油是Buzzard油田的運營商。這是英國最高產的油田之一，中海油持有43.2%的權益。據其網站，公司還是Golden Eagle油田的運營合作伙伴，持股36.5%；此外也在Scott、Telford和Rochelle油田擁有權益。

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記者：李兆明