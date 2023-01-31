【負資產】金管局：上季負資產住宅按揭貸款宗數按季飆21倍至12164宗　季內樓價跌逾7%所致

金管局公布，2022年第4季末的負資產住宅按揭貸款宗數達12,164宗，相較2022年第3季末的533宗增21倍，相較2021年第4季末的21宗增578倍。金管局指，這些個案涉及銀行職員的住屋按揭貸款或按揭保險計劃的貸款，而這類貸款的按揭成數一般較高。

2022年第4季末的負資產住宅按揭貸款涉及的金額約662.5億元，較2022年第3季末的約30.1億元增約21倍，較2021年第4季末的約1.26億元增逾524倍。

金融管理局副總裁阮國恒表示，2022年第4季負資產住宅按揭貸款宗數大幅上升，主要是因為住宅樓價去年首3季下跌8.5%後，第4季再跌7.7%所致。

阮國恒：按保計劃下的貸款拖欠率 低於銀行業整體按揭拖欠率

阮國恒稱，這些負資產個案涉及銀行職員的住屋按揭貸款和按揭保險計劃下的貸款，這些貸款的按揭成數一般較高，當中以按揭保險計劃下的貸款所佔比例較大。他指，按揭保險計劃的原意，是按風險為本原則幫助市民置業。計劃對申請人的還款能力有嚴謹要求，申請人需要符合特定資格，包括以50%為上限的供款與入息比率，亦須符合銀行壓力測試。如果要敘造超過八成樓價的按揭保險，按保計劃對申請人更設有額外的要求，包括必須為首次置業及固定受薪人士。

他續指，按揭保險計劃下的貸款最新拖欠比率只有0.01%，比銀行業整體按揭貸款的拖欠比率（2022年12月底為0.06%）更低，顯示按揭保險計劃下的貸款質素十分良好，銀行按揭業務風險可控。

金管局表示，銀行自從2011年第1季起，無錄得任何拖欠3個月以上的負資產住宅按揭貸款紀錄。必須注意是，此調查所得數字僅涉及銀行提供並已知道為負資產的一按貸款（即欠受訪機構的未償還貸款額超過按揭物業的當前市值），當中並不包括涉及二按，而連同二按計算屬於負資產貸款的住宅按揭貸款。由於銀行沒有客戶在二按下的未償還貸款的資料，因此無法知悉其中有多少宗屬於負資產貸款。



受訪認可機構的按揭貸款額約佔整個銀行體系按揭貸款總額的99%。調查結果是經過推算得出，以估計整個銀行體系的負資產按揭貸款情況。

相關文章：

【外滙基金】金管局：今年初步計算投資收益不錯、或以百億元計 加息累經濟下滑的後遺症成為新不明朗性

編輯：胡學能