【業績｜零售】L'occitane歐舒丹上季銷售按年升8%　美洲地區勁增64%

▲ L'occitane歐舒丹上季銷售按年升8% 美洲地區勁增64%

L'occitane歐舒丹 （00973） 截至去年底止第三財季，銷售淨額為7億歐元，按年升8%，按固定滙率升4.5%。其中，美洲地區的銷售淨額按年增長63.9%至2.1億歐元，抵銷了亞太地區2.7%的跌幅，以及歐洲、中東及非洲11.1%的跌幅。

歐舒丹指， 美洲增長主要由Sol de Janeiro的增長加快及美國ELEMIS的強勁表現所推動。

上季L’OCCITANE en Provence的銷售按固定滙率計跌5.5%至5.1億歐元，部分由於撤出俄羅斯及部分由於中國及日本等主要市場的持續宏觀經濟挑戰。英國及法國等部分市場的消費者持謹慎態度，加上集團持續減少促銷活動，亦影響了品牌的節日銷售表現。ELEMIS的銷售亦跌3.4%。

首九個月計，集團銷售額為16億歐元，按年升16.5%，按固定滙率計升10.6%，整體增長受到Sol de Janeiro的推動，其次為ELEMIS。批發繼續為增長最快的渠道，固定滙率計增長43.7%，其中Sol de Janeiro帶來強勁貢獻，零售渠道的銷售則輕微下降 1.7%。

截至去年底，集團在零售渠道的門店有1386間，按年減少129間。

歐舒丹全日升1.4%，收報21.75元。

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編輯：袁諾曦