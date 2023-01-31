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【無與輪比@iM網欄】電動車新形勢 當Tesla比豐田更賺錢

名人薈萃 17:08 2023/01/31

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Tesla近月在全球各地減價，引來不少迴響，中國內地更有以舊價購得車輛的車主發起「維權」，到Tesla門市抗議其減價行動。在金融市場，Tesla的股價難免波動，其他主力在內地EV市場的同業，在減價消息一出亦難逃一跌，事關市場擔心此全球最大的EV市場需求下跌。

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然而，我們大概不用為Tesla過份擔心，因為其盈利能力，早已超過日本最大車廠豐田。據《日經》的資料，豐田在去年7至9月的淨利潤為4,342億日圓，而Tesla同期則為4,542億日圓，當季是史上Tesla利潤首次超過豐田，而以銷量計，豐田接近Tesla的7.6倍，意味着其每輛汽車所帶來的利潤遠不及Tesla。以上述數據計算，期內Tesla每輛車的淨利潤為132.1萬日圓，相較豐田的16.5萬日圓固然大幅度拋離，而Tesla在此方面的表現亦大幅優於平治及寶馬等同業，為全球車廠之冠。

Tesla與豐田的盈利能力之距，似乎就是汽車製造業時代推展的縮影。豐田產品綫長，擁有最入門的小車及皇室專用的豪華車，Tesla兩個型號Model 3及Y已佔逾九成產量，高階型號亦只有Model S及X，即使未來推出Cyber Truck，其產品綫仍然有限，生產上易於管理，而Model 3及Y目前是基於同一底盤生產，逾七成零件共用，供應鏈相對更易管理。

Tesla一直只生產純電動車，而早於上世紀末已發展混能車的豐田則對純電車一直有所保留，現時生產綫上的純電車只有bZ4X——據波士頓諮詢（BCG）的估算，純電動車佔全球新車的銷量，去到2030年將達39%，豐田等傳統車廠未來要如何提高盈利能力，看來仍然費煞思量。

 

作者_陳政深簡介：

財經傳媒人、股評人、資深駕駛者，自少喜愛汽車，由電單車到跑車到越野車、巴士、重型車、軍車，有「轆」的便有興趣，年幼時夢想是駕駛重型垃圾車，退休前目標是擁有駕駛執照背後所列、15及16類以外的所有牌照。希望透過本欄，與讀者分享汽車知識、品牌趣事、車廠歷史、行業新知。

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撰文 : 陳政深

欄名 : 無與輪比

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