【公關大娜移@iM網欄】哈里賣家醜 贏頭威料冇尾陣

英國皇室「家門不幸」，生了個叛逆仔哈里，加上有位唯恐天下不亂的孫媳，不斷從旁煽風點火，公關炸彈長接長有。販賣家醜謀利，即是「醜聞行銷」，像哈里出自傳《備胎》，唱衰大佬、老豆、繼母和阿嫂，連英女王亦遭拖落這淌濁水中，完美示範「將自己的財富建立在別人的痛苦身上」。《備胎》首日美英加銷量已衝破143萬冊，打破健力士世界紀錄，成為史上最暢銷的非虛構類書籍，果然應驗了「醜聞愈臭，銷量愈高」的方程式。兩夫婦脫離皇室三年，拍片兼出書，據報已狂賺幾億美金。

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還記得與美國前總統克林頓有染的白宮前見習生萊溫斯基嗎？她也是憑着販賣風流韻事而聲名大噪，由1998年東窗事發，到1999年出書，之後不斷接受專訪、演講，如今華麗轉身成為企業家、製作人、作家兼演講家，身價高達150萬美元。



華人社會較少利用個人秘史圖利，基於較看重人與人的關係，留有餘地，加上中國人愛面子，要撕破臉皮爆陰毒，需要突破極大的心理關口。西方以個人行先，凡事自我為中心，有可觀利潤或利己好處，就會義無反顧去「搏命」。



醜聞與炒作本是一對孿生兒，卻不一定是摧毀性的，對於一文不名的素人，或是名不經傳的企業，壞消息可當作好消息來炒，贏取了知名度。譬如在股海寂寂無名的凱知樂，因為小朋友不小心挨跌旗下店鋪的「天線得得B」，向孩子父母索三萬元賠償，即日上了「熱搜榜」，間接刺激其股價翌日曾暴漲逾八成。幾年前網傳一條上海四季酒店的三級短片，男女主角親熱時用的梳化椅，其生產商曲美家居受惠這段片，股價一度漲停板。拿與本業毫無關係的消息炒作，借勢無厘頭地大升特升，乃有心人借一群「羊太」凑熱鬧抽水。



醜聞的宣傳力在花生食完之後，逐漸變得索然無味，觀眾對真相的道德批判隨着時間而尖刻。用醜聞打響了頭炮，後面就要使出真功夫，將腐朽化為神奇。



藝人Coffee因殘廁小聚一炮而紅，結果用瑜珈專長洗底，搖身一變成為月賺五位數的知名YouTuber ，證明有實力才能取信於人。萊溫斯基賣完偷情史，也趕赴英國進修，拿下碩士資格，再轉戰製作人領域。哈里透露手裏的材料還可以炮製多一本書，想必離不開兄弟䦧墻、姑嫂戰爭的婆媽戲碼，與其咬住不放徒增厭煩，哈里倒不如自強增值，先讀個大學學位，打好基礎開拓事業，必定好過做個整天排放晦氣的備胎吧！

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作者_陳仕娜簡介： 由財經記者到公關，遊走媒體、地產及金融行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻笑怒罵中，也望讀者有所得著。 現任耀才證券企業傳訊總監、香港中文大學商學院市場管理學、新聞及傳播學、香港大學SPACE公關及企業傳訊深造文憑。

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