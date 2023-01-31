【宏觀術數@iM網欄】新春行大運 從癸卯地支循環作預測

春節假期輕鬆愉快中匆匆渡過，親友們趁疫情放緩之際聚首一堂，少不免相約「食番餐好」，希望不至於「每逢佳節重三斤」便好了。每年新春本地娛樂新聞焦點都少不了藝人「夏蕙BB」年三十晚以十二生肖「盛裝」扮相到黃大仙祠上頭柱香，與及年初二車公廟靈簽的玄機。今年夏蕙姨雖移居外地，難得仍有契女們代為出席，再加上善心市民為香港祈求新年國泰民安，但願來年本地經濟重新興旺繁盛。

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至於車公靈簽內容，報章和網上已有相當多詳盡分析，簽文內容相信大家都容易找到參考。較為有趣和值得一提者為上次求得相同的第十一簽，恰好是上一次兔年2011年，術數玄學都重視循環或重覆性，以期幫助提供更多可供參考的資訊。大家可能都理解十二生肖即是十二地支，亦和十二星宮有關連，由於天干以10數循環，地支以12數循環，地支循環一周天干必然已順進推前二位。即是上次2011年為辛卯（金木）年，今年癸卯年則為水木之年了。

如果按發生事情歷史來看，粗略記憶2011年香港似無太多重大事件，當時特首任期最後一年，有意參選者各自爭取競逐而已。反而當年國際局勢和金融經濟變化較大，當中較著名應該為歐洲債務危機和日本311地震，受國際金融波動影響，年底本地恒生指數及恒生國企指數分別比年初下跌了20%和21.7%，當年流年天干辛干文昌化忌，有不利文書證券的性質，年內甚至出現電視台誤傳前國家領導人逝世消息等虛假新聞。

今年天干為癸干，特色變成破軍化祿和貪狼化忌，性質帶大起大落，利把握時機見好即收或轉變投資組合以符合星情，且上落波幅可能比當年更大。同一車公簽文於不同時機，相信帶來機遇和變化也會存有異同的。再早12年則為1999年己卯年，玄空元運仍在七運兌卦，當年歐盟開始啟用新貨幣歐元，同年9月21日台灣發生戰級最嚴重的921地震。

世界大事循環卻不會重覆，當中元運和大運自有不同轉移。惟可以參考者今年以中國立極，東面便較易有嚴重天災地震，特別是3月和9月份，蓋屬卯、酉相沖的太歲、歲破組合。關於金融貨幣，特別可以留意者為今周巴西總統盧拉訪問阿根望首都，和阿國總統宣布正在研究發生共同貨幣。筆者分析九運時常提及利南離地區，而巴西當屬其中之一，阿根廷則由於近兩天一些天象影響稍遜，惟南美地區如組合起來，於九運是順應天運，未可輕視的重要經濟重心，往後值得多加留意。

世界大局會有循環，於個人命運或亦有類同。十二年為一紀，若以紫微斗數和子平命理計算都是重要回歸點。斗數來說除了大運流年星曜和四化星外，基本主星組合是相類近的。而子平命理不少刑沖會合也易有重覆情況，當然相類似組合由於大運不同，仍可差別天壤，惟大家也可回憶12年前，看看當中是否能加以參考，再加入八運和九運元運變化，不必看流年也能掌握不少先機呢。

作者_區日謙簡介：

術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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