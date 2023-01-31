【三星動向】商業環境顯著惡化　三星儲存芯片業務收入大跌

▲ 三星上季營業利潤創8年新低。

受困於全球經濟放緩及通貨膨漲等多項因素，消費者對電子設備需求下降，三星（Samsung）業務收入大受影響。三星今（31日）日公布其2022年第四季度及全年業績，顯示去年第四季度的營業利潤同比下降69%至4.3萬億韓元（約274億港元），較去年同期下降69%，總收益則按年跌近8%至至70.5萬億韓元，其中芯片部門打擊最為嚴峻，跌幅近97%。

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據三星業績報告指出，由於去年全球經濟表現大為衰退，三星兩大主要收入來源，即半導體和智能手機部門的需求被扼殺，導致該集團去年第4季營業利益較前一季大幅下降60.3％，甚至創下自2014年第3季以來最差業績。

庫存堆積如山 半導體需求急劇下跌

而按部門劃分，旗下芯片部門營業利益同比大跌96.9％，至2,700億韓元（約17億港元）。彭博報道指，主要是因電腦、手提電腦、智能手機用戶在電子產品上的支出減少，庫存堆積如山，市場對半導體的需求急劇下降，導致了三星的季度利潤大幅下滑。

三星預計，全球經濟充滿不確定性，正在打壓企業和消費者信心，或要等到今年下半年，芯片業才有可能開始復甦，而2023年智能手機需求可能會衰退。但三星也無懼挑戰，決定逆風前進，繼續加大在高端手機技術等方面的投資。

看好大屏顯示器 今年聚焦發展

此外，三星認為在大屏顯示器市場上，高端產品的需求於未來將有穩健性增長，因此今年將繼續專注發展包括：Neo QLED及OLED等大尺寸的屏幕顯示器。推出更多尺寸及機型，並加強與不同銷售渠道的合作以滿足客戶需求。

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責任編輯：莫悠悠

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