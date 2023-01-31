【清酒新世界@iM網欄】展示秋田風格 太平山．三

小玉家族是小玉釀造株式會社的創始家族，不說也不知道除了家族企業外，小玉家族還通過邀請建設奧羽本線的宇後飯塚站、郵局和銀行分行，努力發展秋田縣，同時整理耕地。

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小玉家族成功保留了建於1923年的傳統大型家庭住宅群，整個住宅群佔地4,550平方米，距離酒藏僅幾步之遙，附近還有為家族成員居住而建造的房屋。整個住宅群的主體建築繼承了秋田地區傳統民居的風格，是一座兩層的木造建築，入口是鐵皮屋頂，和室舖有榻榻米，而且在陽台上可以欣賞花園美麗的景色。住宅群建有一個可欣賞各種花園景觀的公共空間，並以優質秋田杉和名貴木材精工建造而成，有關公共空間具有近代和風建築的優秀設計得到高度評價。住宅群內還有一個美麗的花園，以池塘為特色設計，還有不少松樹和鮮花環繞着主屋兩側。

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此外，原為兩層的樓房在戰後增加了樓層，並改為倉庫用，而三間倉庫結構精巧，以土庫房式設計，結合了現代建築工法和傳統設計，完美展示了秋田地區獨特的風格，而且於2008年12月被指定為重要「文化財」，即有如國寶一樣。至於米藏就是存放米的地方，是一座三層木結構的磚樓，外牆的上半部分採用水飾面的材料，接縫採用磚石風格切割，下半部分則由燒磚製成。住宅群還有中央的車庫，東室的舊漬物場，西室有柴火庫等。

小玉釀造株式會社

地址：秋田県潟上市飯田川飯塚字飯塚34-1

電話：018-877-2100

官網：https://www.kodamajozo.co.jp

作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介： 熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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