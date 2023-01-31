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【三星業績】三星電子上季經營利潤按年挫69%、創8年最差　晶片業務利潤勁插97%

股市 18:52 2023/01/31

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【三星業績】三星電子上季經營利潤按年挫69%、創8年最差　晶片業務利潤勁插97%

三星電子公布業績，去年第四季雖純利錄得23.5萬億韓圜，按年升約1.2倍，但經營利潤為4.3萬億韓圜，按年急跌近69%，為自2014年第三季以來最差；期内營收為70.5萬億韓圜，按年跌8%。

全年計，三星純利為54.73萬億韓圜，按年增加39.5%；營收為302.2萬億韓圜，按年升8.1%。

晶片業務經營利潤按年暴跌97%

上季三星晶片業務（DS）收入20.1萬億韓圜，按年下挫23.6%，經營利潤則急挫97%至2700億韓圜；設備體驗（DX）部門收入42.71萬億韓圜，按年下跌約4%，經營利潤為1.64萬億韓圜，按年跌51.5%。

三星稱，受累需求低迷及庫存調整、晶片價格持續下跌，令晶片業務上季收入減少，並預計今年首季及全年亦受影響，另外，公司稱，今年將繼續投資記憶體晶片業務。

智能手機方面，三星指，智能手機市場收縮，上季需求仍然低迷，但旗艦品牌的銷售則好於市場預測，預計未來因主要地區經濟放緩，智能手機需求按年下降，但公司稱，將繼續推動可折疊產品及S系列的銷售增長，以應對市場收縮的挑戰。

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記者：伍鍵文

經濟 南韓 記憶體 產品 晶片 營收 純利 銷售 智能手機 品牌
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