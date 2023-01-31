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【TWTR】Twitter據指會推出支付服務 已註冊成為支付處理商 或會提供加密貨幣功能

環球政經 17:45 2023/01/31

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《金融時報》在周二（31日）報道指，Twitter（TWTR）已經在美國申請進入「支付業務」的監管許可，並正在開發相關軟件功能，包含了信息、支付和商務等，是推出 「萬能應用」的總體計劃的一部分。

【滙豐控股5】資金績前追捧 滙豐超買程度自1986年以來最高【下一頁

Twitter去年11月已在美國財政部註冊成為支付處理商，現已申請啟動所需的不同州份的許可證。據了解，Twitter即將提交其他文件，希望在一年內獲得美國許可，然後會擴展到國際。

消息人士指出，Elon Musk希望Twitter可提供點對點交易、儲蓄賬戶和借記卡等金融科技服務，也會提供加密貨幣功能，另外也可以讓用戶直接獎勵創作者，讓用戶直接通過平台購買物品，以及讓用戶相互付款。

 

【溫股知新】觀望議息結果 逐步減磅無錯

 

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責任編輯：張瑋婷

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