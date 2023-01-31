【藍籌業績】 恒隆地產去年基本純利減少4%至42億元 末期息不變派0.6元 股價插逾5%

恒隆地產（00101）公布，截至去年底止年度業績，收入與2021年持平，惟純利倒退，微跌不足1%至38億元，而撇除物業重估虧損，基本純利則跌約4%，至42億元。宣派末期股息，維持每股0.6元；全年共派息0.78元，按年持平，派息比率為91%。股價今早（31日）低開1.5%後愈跌愈有，曾低見14.58元，最多跌6.4%，收報14.76元，仍跌5.3%，成交額1.2億元。

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集團指，去年總收入按年上升0.3%，至103.5億元，其中物業銷售收入3.2億元。營業溢利則按年下跌1.6%至72.5億元；每股基本盈利為0.93元。另外，受去年第二季起人民幣貶值及上海的商場受不可抗因素影響而於4月和5月停業影響，內地物業租賃收入跌2%，而香港物業租賃收入同樣受疫情打擊，跌3%。

大行予恒隆地產投資評級及目標價﹕

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香港辦公樓組合方面，集團表示，儘管市況依然顛簸，仍展望於今年第二季推出位於電氣道228號的最新項目。而展望2023年，集團表示，旗下內地高端服務式寓所品牌「恒隆府」項目將因應市況而陸續公開銷售，武漢「恒隆府」的首批單位預計於今年交付，而香港的皓日（The Aperture）預售收入可望於2023年下半年完成交易後入賬。

與此同時，集團公布非執董陳南祿，將調任為獨立非執董，即日起生效。

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記者：郭秀慧