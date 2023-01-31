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【券商點睇】銅鈷板塊成長潛力強勁 洛陽鉬業業績蓄勢待發

股樓投資 16:28 2023/01/31

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中金認為，去年是洛陽鉬業（03993）重點項目的建設年，今年則是關鍵的投產達產年，銅鈷板塊成長潛力強勁，業績成長料蓄勢待發。該行維持對洛鉬H股「跑贏行業」評級，由於銅鈷產量成長性較強，上調其H股目標價至5.48港元，相當於今明兩年預測市盈率分別11倍及8倍。洛陽鉬業周二（31日）收市報4.52元，升幅3%。



 

【青姐話】港股升勢流定堅 幾個指標睇住先

 

該行指出，洛陽鉬業近期審議通過2023年度預算議案，回顧去年主要產品產量，並列出2023年生產指引，主要礦產品在去年基礎上均有明顯增長。


【延伸閱讀】大行點睇：阿里要做創新發展領頭羊 股價有望翻身？，請按【見下頁

    點擊圖片放大
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中金維持其去年盈利預測基本不變，由於2023年銅鈷產量超預期釋放，上調今年盈利預測10%至95.17億元人民幣，維持明年盈測基本不變。

 

【溫股知新】恒指短期難再衝 三項部署助進攻

 

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撰文：鄭昊彤

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港股 目標價 洛陽鉬業（03993） H股

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