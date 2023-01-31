【溫股知新】觀望議息結果 逐步減磅無錯

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利嘉閣廖偉強:樓價全年有雙位數升幅 發展商推盤「求價亦求量」
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11:00 買貨莫急進
13:45 恒指仍有2大裂口位
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24:30 等議息結果
26:30 美股盈利增長或太樂觀
28:55 bitcoin
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33:50 09926 康方生物
37:00 醫療股
39:50 01211 比亞迪
47:45 01397 碧瑤綠色
52:10 03003 南方明晟A50
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欄名 : 溫股知新