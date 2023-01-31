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【溫股知新】觀望議息結果 逐步減磅無錯

iMTV＋ 19:30 2023/01/31

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02:00 恒指現況 
03:40 科指與A股亦有回吐
08:45 上星五恒指高於50天綫2個標準差
11:00 買貨莫急進
13:45 恒指仍有2大裂口位
16:50 傾向恒指為小調整
24:30 等議息結果
26:30 美股盈利增長或太樂觀
28:55 bitcoin 
31:45 07200 南方恒指
33:50 09926  康方生物
37:00 醫療股
39:50 01211 比亞迪
47:45 01397 碧瑤綠色
52:10 03003 南方明晟A50
56:15 02318 中國平安
01:01:5 01816 中廣核電力 

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欄名 : 溫股知新

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