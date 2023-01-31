【盈豐之道】今年看好美元投資級別債券 美債收益率升至10年高位

踏入2023年，投資人已經將過去困擾市場的因素拋諸腦後，首先在去年我們留意到最多媒體報道的美國通脹數字，甚或全球通脹數字，過去幾個月來已呈平穩向下趨勢，再加上最近美國大企業釋出裁員的訊號，這樣會減慢工資上漲的壓力，從而減低對通脹影響。再者因去年美國大幅加息導致樓價有下跌壓力，這亦會令租金有下調空間，故此我們認為這個通脹因素會繼續呈下降趨勢。

由於這個通脹數字預期會回落，美國國庫票據10年的息率已從去年10月高位的4.2厘，回落到目前的3.5厘，我們預計今年年尾有機會回落到3.3厘左右。亦因為美元和外幣淨息差收窄，美元指數從去年10月高位回落了10%，預計今年下半年美元仍有進一步下跌的空間，主要是美元過強已損害到出口，導致存貨積壓，這亦會導致美國經濟增長進一步放慢。故此今年我們比較看好外幣和美元投資級別債券，主要原因是經過去年美國大幅加息後，美元債券的收益率大幅提高至10年的高位，對於中長線或機構性投資者來說都是一個吸引的投資機會。

至於在股票市場方面，恒生指數在連跌三年之後，年初至今已升了14%，主要是受到市場憧憬中國提早通關、預期對互聯網監管接近尾聲、對房地產業由嚴控轉為扶持，這種種措施都有利於中國的經濟增長和中國公司的盈利成長，故此很多分析員紛紛上調23年和24年的盈利預測，平均有15%至17%的增長，再加上很多外國的投資者都低配中國，因此今年要投放中國的股票市場的份額也會製造龐大的資金流。雖然短線很多在香港上市的股票已進入超買區，但當調整過後，中國市場仍然是今年的首選。

另外，去年跌得比較多的美國科技股，今年有部份因數可令到他們收復部份失地：首先，美國的長債收益率已逐步下降，增長股和美國的長債收益敏感度很高，再加上去年因中國防疫政策導致的供應鏈問題亦得以解決，在美國眾多科技股中，我們特別看好半導體股份，因經過去年大幅調整後，估值已到吸引水平，同時中國復常之後，亦可帶動這方面的需求，故此這板塊應可看高一線。

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