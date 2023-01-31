【歐元定存】歐元定存息最高7厘 中資行出招搶吸資金

▲ 花旗料本周四歐美英央行齊加息半厘。

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本周四（2月2日）堪稱超級央行日，全球既聚焦聯儲局加息，同日英國及歐洲央行也議息，花旗的專家料歐美英3大央行屆時皆重手加息0.5厘，且料歐洲今輪加息周期共加4次，累計調升1.5厘，加至3.5厘才收手。此外，中資大行於元旦開局罕有搶歐元，突推冠絕全城7厘息。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，歐洲央行今次或加息50點子，3月份或再加50點子，第二季可能加息25點子，第三季再加25點子至3.5厘。

歐元滙價今天（1月31日）暫報1.08，廖嘉豪預期，3個月內歐元見1.04 ，未來半年、1年及兩年長期目標皆重上1.15。

光大證券：歐央行將續收緊貨幣政策

光大證券國際「外匯通」環球市場及外滙策略師黃俊能認為，去年12月歐元區的消費者物價指數稍為回落，按年增長9.2%，但同期核心通脹則升至5.2%的歷史高位，反映住屋、醫療及交通等服務式消費物價正上漲，抵銷食品及能源價格回軟，令區內通脹仍居高不下，所以預期歐央行將繼續收緊貨幣政策，以壓抑通脹。

但黃俊能補充，由於聯儲局已下調加息幅度，料本周四只加0.25厘，令歐央行藉加息手段，冀收窄歐美息差的迫切性大大降低，遂預期歐央行將於2月再次加息0.5厘；不過，3月及5月將會放緩加息幅度至0.25厘，而最終存款利率峰值將升至3厘後，更會停止加息周期。他指，歐元兌美元今年的高低位料介乎1.04至1.13，今年尾目標價為1.12。

聯儲局副主席布雷納德︰需要保持高利率一段時間以遏制通脹【下一頁】

另方面，市面不乏大小銀行提供歐元定期存款息，包括發鈔行渣打香港 （02888） 及大新 （02356） ，華僑永亨更搶閘加存息等。最吸睛的是中銀香港 （02388） 於2023年作突擊，新推7天年息享7厘而膺高息王，1個月年息也有兩厘，但後者不敵花旗同期的7厘。至於1年期息率，則以大眾銀行的1.8厘最高。

此外，歐元走向繫於美息及美元，美滙指數今天在102關爭持。花旗仍料儲局偏鷹，廖嘉豪說，維持今年聯儲局仍加3次息、累加1厘的預測，包括2月或加50點子，3月和5月再分別加25點子，令利率最終水平可能達5.25厘至5.5厘。

廖嘉豪補充，花旗首席投資官預計，盡管美國的通脹數據較低，但聯儲局將維持高利率，直到今年中；當經濟衰退情況明顯，屆時儲局將開始大幅降息，以防止經濟更深度衰退。而美滙指數3個月內料重上106.66，未來6個月至1年預測為96.87，兩年長期目標為96.61。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪