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【UBS】瑞銀2022全年收入76億美元 有形資產回報率按年升10％ CET 1按季跌14.4％

環球政經 17:42 2023/01/31

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瑞銀集團(UBS)的最新業績由於支出減少和利率上升，超出市場預期。但由於客戶活動減少，貸款收入有所下降。

UBS去年第四季度的淨收入為17億美元，令2022年的年度總利潤達到76億美元，比市場預期的全年收入高3億美元。衡量銀行業績的有形資產回報率，在本季度末上升到13.2%，高於一年前的10%。衡量銀行償付能力的CET 1資本比率為14.2%，低於上一季度的14.4%。

【2023年部署】滙豐予恒指今年目標22810點 另推薦13隻通關受惠股【下一頁

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全球財富管理部門公佈的第四季度淨利息收入同比增長35%，因為在利率提高的背景下，存款利潤率提高。由於利率和貸款收入的提高，同期個人和企業銀行業務的淨利息收入也錄得同比增長21%。
 

UBS亦表示，今年將購買更多股票。首席執行官Ralph Hamers預計在2023年回購超過50億美元的股票。它對經濟前景持謹慎態度，稱央行活動是市場波動的潛在催化劑。

 

【溫股知新】觀望議息結果 逐步減磅無錯

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責任編輯：張瑋婷

 

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