【職業招聘】迪士尼周四招聘日請600全職兼職 初級職位起薪最高可達2萬

隨著疫後生活和通關逐漸復常，本港不少旅遊景點都開始增聘人手以應付愈來愈多海外旅客到訪，香港迪士尼將於2月2日舉辦全港首個在樂園舉辦的大型職業博覽及招聘盛會 ─ 「迪士尼創夢家開放日」，為有意創夢的朋友提供機會，了解度假區多元化的發展及工作前景。活動設有現場招聘及即場面試、部門實地介紹及領袖分享等。活動預計將將提供超過600個 全職及兼職職位空缺。

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本周四在樂園舉辦的大型職業博覽及招聘會「迪士尼創夢家開放日」，將提供超過600個全職及兼職職位空缺，主要招聘前線演藝人員的職位，包括樂園營運、酒店營運、餐飲、技術員、保安、商品部等。當中毋須工作經驗的全職初級職位起薪點連交通津貼約每月15,000至20,000元，而在兼職職位方面時薪亦有73至100元；技術工種如廚師或技術員等則按經驗面議。屆時將設現場招聘及即場面試、部門實地介紹及領袖分享等，有興趣人士可親臨報名。

而在福利方面，香港迪士尼樂園度假區招聘、薪酬及福利總監鄭家濂表示，所有全職職位均享5天工作周、​​​​​免費享月Disney+ 服務、香港及全球多個迪士尼樂園免費入場、優先體驗新的遊樂設施及娛樂項目 (Cast Preview)、樂園商品、酒店及餐飲特別折扣以及「迪士尼僱員子女獎學金」（每年提供15萬元）以及三星期育兒假福利等，而部分職位需專業技能或市場需求較大的職位，更設3,000至6,000元的特別迎新或推薦獎金。

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鄭家濂又指，樂園一直歡迎不同種族及背景人士加入團隊，今次招聘歡迎少數族裔、中年或退休人士參加。招聘會當日亦會邀請社福機構、大專院校、演藝學院等的學生參與。而對於有興趣的應徵人士，鄭家濂期望他們真誠待人，主動及喜愛與賓客接觸及溝通；建議他們面試時以真誠表達自己，分享自己的工作經驗、能力和態度等。對迪士尼職位有興趣的朋友如未能參與2月2日的開放日，也可於2月6至9日 (星期一至四) 上午9:30至下午4:30，到香港迪士尼的招聘中心參與即場面試，也可以Whatsapp或致電9339-3882，查詢及登記其他面試日期。

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撰文：鄭日棱