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【男朋友必睇】 情人節做足準備 免費於巨型LED幕牆下高調示愛 女友甜到唔再需要送花！

理財智慧 16:05 2023/01/31

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作為理財的專頁，一想到情人節快要到，相信一眾男士都感到相當頭痛，又想愛人開心但錢花在「唔等使」的物質實在心痛。今次介紹一個免費的活動給一眾男士，只要你提前做足準備，可以不花一毫子可以在巨型LED幕牆下高調示愛。當女友以為在大廈外牆浪漫示愛，只有不電視劇裡高富帥的專利，今個情人節讓她大開眼界！


參加方法：
1. 於尖沙咀中心及帝國中心LED幕牆選擇喜愛的浪漫訊息下拍照並分享至社交平台。(需設為公開帳戶，並於2月9日前上傳)
2. 帖文內容需列明參加原因，並標註接收對象之帳戶(作上款之用，而上傳者帳戶名稱將為下款)，然後 #sinomalls和 #loveinthecityhk
3. 成功被挑選的市民之相關內容將於情人節當晚展現，請密切留意尖沙咀中心及帝國中心社交平台。

S⁺REWARDS會員只需憑指定點數登記或Sino Club特選會員經指定活動連結登記，即有機會於情人節晚上，於巨型LED幕牆下高調示愛，只需成為S⁺ REWARDS會員！由即日起至2023年2月7日，S⁺ REWARDS會員只需以50點數換領活動，就可從「I Love You」、「Marry Me」、「Happy Valentine's Day」、「有了你多麼美好」及「只想約會到八千歲」中挑選心意字句，然後填寫上、下款及申請原因登記活動，即有機會被挑選於情人節當晚，於幕牆展現1分鐘愛的宣言！ Sino Club特選會員會收到電郵邀請，經指定活動連結登記，並填妥相關資料，亦有機會被挑選參與活動！同時大會亦會為這個重要時刻拍照留念，並且於14個工作天內電郵送上專屬的幕牆照片，讓情侶可以隨時重溫這個扣人心弦的浪漫心意。

另外，由即日起尖沙咀中心及帝國中心之LED幕牆每晚會不定時播放「Love in the City」推廣影片，市民可於浪漫訊息佈景下與愛侶打卡自拍，享受浪漫時光！而市民只需於2023年2月9日前完成以下步驟，更有機會被挑選於情人節當晚展現！

起薪低但好錢途 起薪高但頂薪唔及另一個 你又點選? 【按下頁

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撰文 : 陳玉蓮

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