【大行報告】大摩：續看好油輪運輸周期 中遠海能發盈喜續成首選

摩根士丹利發表報告指，繼續看好油輪運輸周期，而日前發盈喜的中遠海能（01138）繼續成為該行在航運領域的首選，目標價7.58元，評級「增持」。中遠海能周二（31日）收市報7.35元，升幅6.8%。

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該行指出，中遠海能發盈喜，預計去年錄得經營溢利介乎12.2億至15.2億元人民幣(下同)，比起2021年錄得淨虧損約49.6億元時轉虧為盈。如不計入確認計6.5億元提遞延所得稅負債的影響，經調整經常性利潤為18.7億至21.7億元，低於該行預測的25.7億元，但比市場預期的17億元高。





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中遠海能指去年油輪運距的增長、以及美國戰略石油儲備的釋放，有效地刺激了運輸需求，集團外貿油輪毛利增加218%至約14.7億人民幣。公司擬進一步優化所屬企業分紅安排，保證公司利潤分配資金充足到位。

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撰文：鄭昊彤