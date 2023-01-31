▲ 【電動車】比亞迪據報正洽談收購易安財險 料擬進軍車險業務

據內媒報道，比亞迪 （01211） 將全資接盤「明天系」旗下易安財險的100%的持有股權，而目前易安財險的破產重組方案已基本完成。比亞迪相關負責人承認消息，並表示有關收購正在進行中，具體信息待後續官方發布。



報道指，此次比亞迪接盤易安財險後，將會向銀保監會申請車險方面經營資質，主要圍繞新能源汽車開展保險業務。不過，這說法並未得到比亞迪確認。

公開數據顯示，易安財險成立於2016年2月，註冊資本為10億元人民幣，註冊地址在深圳市前海深港合作區。 公司經營範圍涵蓋與互聯網交易直接相關的企業/家庭財產保險、貨運保險、責任保險、信用保證保險，短期健康/意外傷害保險，以及經中國保險監督管理委員會批准的其他業務等，是經保監會批准設立的國內四家專業互聯網保險公司之一。

不過， 易安財險從2018年經營狀況開始惡化，連續兩年大幅虧損，甚至到2020年一季度，易安財險虧損再次擴大至了2.62億元人民幣。於同年7月，公司 因償付能力不達標等原因觸發了接管條件，最後更 進入破產重整程序。至 此，易安財險成為了國內第一家破產的保險公司。

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編輯：姚卓然