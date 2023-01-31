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【搶人才】日本求職機會上升　顯示經濟再次活躍

商業 16:35 2023/01/31

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日本厚生勞動省昨日（1月31日）公佈的2022年平均有效求人倍率為1.28倍，較上年上升0.15點，時隔3年終於出現改善。有效求人倍率指勞動力市場需求人數與求職人數之比例，當這項數據超過1，就表明勞動力出現供不應求。

【Xbox加價】日版Xbox Series X 及Series S調整售價　平均加價5,000日圓

有效求人倍率在新冠疫情期間曾持續下跌，此次數值反映了社會經濟活動全面啟動，但尚未達到受疫情影響前的2019年水平（1.60倍），距離全面恢復尚有一段距離。而總務省公佈的2022年平均完全失業率為2.6%，較上年下跌0.2%，人數為179萬人。

厚勞相加藤勝信在記者會上就目前的就業形勢指出：「有些行業的招聘回暖勢頭遲緩，部分行業仍然嚴峻，但正在溫和復甦。」

服務業、娛樂業增長強勁

2022年12月的有效求人倍率（季節調整值）為1.35倍，完全失業率（季節調整值）為2.5%，均與上月相同。

新增招聘崗位數量較上年同期增長4.8%。從各個主要行業來看，生活相關服務業、娛樂業增長18.5%；住宿業、餐飲服務業增長6.9%，呈現回升勢頭；另一方面，建築業減少6.2%，製造業減少0.1%。

【中小企營商】第1季「渣打香港中小企領先營商指數」穩步回升至46.7 　「環球經濟」分項指數銳增14.4點

責任編輯：歐陽佩

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