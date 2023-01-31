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美國消費者情緒指數一月升至64.9％ 比預期好 五年通脹前景為2.9%

環球政經 17:49 2023/01/31

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密歇根大學(University of Michigan)的消費者調查(Survey of Consumers)基準消費者情緒指數從12月的59.7％上升至1月的64.9％，增幅近9%，為2022年4月以來最高，亦比市場早前推測的64.6％好。

雖然前瞻性預期指數升至一年來的最高值，但消費者調查中心（ Surveys of Consumers ）主任Joanne Hsu就指，最近的改善可能會被美國政府借貸的政治僵局所破壞。

【買樓好選擇】400萬資金 買300呎以上自住 網民推介大圍金獅花園同官塘順緻苑？【下一頁

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未來12個月的通脹率為3.9%，是2021年4月以來的最低點。美國的五年通脹前景與12月相比保持穩定，為2.9%。兩者都遠遠低於2022年中期高位，當時消費者價格同比增長超過9%，是20世紀80年代以來的最快水平。

聯儲局（FED）青睞的另一個通脹指標在12月下降至5％，為2021年9月以來的最低點。

 

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責任編輯：張瑋婷

 

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