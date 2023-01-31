【港元定存】專家提醒做定存宜短不宜長 短存方便趁升市調資炒股

▲ 專家警告做定存風險是錯失如炒股套利的機會成本。

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全球靜待聯儲局議息，市場觀望氣氛雖甚濃，但今天（1月31日）仍有5間銀行減港元定期存款息，包括大眾財務全面劈息0.3厘，1年期的新息率僅4.35厘；集友亦調低短中長息，1年現為4.15厘；上商削1個月、3個月、半年及1年年息0.3厘，目前最高是1年的3.48厘；信銀國際減3個月、半年及1年期年息，其中1年息率削0.1厘至4.2厘；星展降3個月年息0.1厘至3.7厘。

此外，近期網民猛呻水緊，因去年貪高息，把不少閒置資金敍造定期存款，尤其是1年期動輒有5厘息，如今彈藥被綁，即使難得遇上港股這兩天經歷大升市後急回整固，好息之徒卻無法把定存回「兔」，騰出閒資執平貨。

英鎊短存息最高15厘 花旗料英倫銀行本周四加息0.5厘【下一頁】

專家提醒散戶，眼下不少銀行推不同存期、但年息卻趨同的優惠，宜揀存期較短的計劃，舉連續兩天加息的大新 （02356） 為例，旗下半年、9個月及1年年息齊報3.7厘；同樣，上周五（27日）減息的富邦，把半年及1年年息齊削至4.1厘；而平保 （02318） 牽頭的虛擬銀行平安壹賬通（PAOB），其1個月及9個月年息皆為1.5厘。業界遂忠告注碼有限者宜短不宜長，開立1個月短存，方便資金靈活調動，當定存到期隨時變股票錢，博聰明錢賺到盡。

另方面，花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢時引述，花旗分析員預計，2023年本港最優惠利率（P）或再加75到100點子，令P息加至6.4厘至6.6厘。

反映銀行資金成本的3個月拆息報3.67厘，廖嘉豪說，3個月港元拆息首季預測為5.2厘、次季及第3季齊料5.4厘、第4季為5.5厘；至於港滙於3個月、半年及1年則預測在7.8水平。

1月定存息市況3大特色 存錢前需注意

總結1月份的定存息率市况，主要有3大特色：

（1）賺息縮水：面對劈息潮，食息族恐最受影響，例如南商現時的1年期存息為4.6厘，去年底最高有5.4厘；如以門檻100萬元計，原本全期賺息5.4萬元，如今累劈0.8厘後，只收取4.6萬元利息，變相少袋8000元利息。

（2）中小行加「辣」：港銀除了齊劈息外，且提高享特惠息的要求，比方富邦於去年底降低3個月、半年及1年期存款計劃的入場費，由100萬元急降至20萬元；惟最近又再倍升至50萬元，卻維持附帶條款，對「新錢」有較複雜的定義，難免令存戶感「明鬆暗緊」。

（3）大行搶短錢：盡管減息潮不斷升級，令存息低處未算低，尚幸今年仍乍現創新高息率，全屬超短存，恒生 （00011） 於元旦開局勁加7天年息4.9厘至13.9厘破頂息。

可是，上述紀錄將於下周五（2月10日）被打破，皆因中銀香港 （02388） 快將推7天年息享18厘；以上限10萬元計，期內賺息約345元。

惟須注意，以上超高息須綑綁服務等附帶條件，如中銀要求收發e利市等，恒生須兌換資金。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪