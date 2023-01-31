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【渡輪加價】行會通過天星小輪加價　成人平日票價加至$5　另取消長者免費乘船優惠

理財智慧 18:40 2023/01/31

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受疫情影響，天星小輪近年累計錄得逾千萬虧蝕，早前向政府申請加價一倍。行政會議今日（31日）通過加價申請，尖沙咀至中環及灣仔的航綫將加價至5元，假日由4.2元加至6.5元，月票由160元加至190元；而長者免費乘船優惠亦取消，改為每程2元，新票價今年4月3日開始生效。

新票價詳情如下：

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    +2

根據天星小輪去年向政府提交的文件，獲批的加幅較天星小輪的申請加幅細。該公司去年申請「中環—尖沙咀」及「灣仔—尖沙咀」兩條航綫的每程票價加價一倍，即成人票價由3.2元加至6.4元，星期六、日及公眾假期的票價最高達8.4元，月票收費更從160元增至320元，另外打算取消現行的長者免費乘船優惠。

【2023年部署】滙豐予恒指今年目標22810點   另推薦13隻通關受惠股【見下頁

    點擊圖片放大
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    +12

天星小輪由2018年開始錄得虧損，至2021年共虧蝕超過3722萬元，累計已超越其總資產，要靠債務維持專營航綫服務。而該公司對上一次加價為2021年2月，當時兩條航綫獲批每程票價加3毫至5毫。

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撰文 : 陳楚琨

天星小輪 行政會議 香港 尖沙咀 渡輪

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