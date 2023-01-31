【政府工】 教育及職業博覽2023 公務員事務局舉行講座 介紹政務主任同行政主任職系求職技巧

有興趣投考公務員職位，又想知多啲入職要求、薪酬、附帶福利同培訓機會，當然不可錯過 2 月 2 號至 2 月 4 號會展舉行的教育及職業博覽 2023。公務員事務局有攤位，亦會舉行講座介紹政務主任同行政主任職系的求職技巧、實習計劃同事業發展前景。



今年公務員事務局會在2月3日下午3時30分至4時於交流廣場舉行「認識政務主任和行政主任職系」講座，由現職政務主任和行政主任親身介紹兩個職系的求職技巧、實習計劃以及事業發展前景。有意投考上述職系的人士，不容錯過。



「教育及職業博覽2023」歡迎公眾免費入場參觀。

起薪低但好錢途 起薪高但頂薪唔及另一個 你又點選? 【按下頁】

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