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【石Sir午市閒談】今日推介耐世特、吉利汽車　並分析受壓股中銀香港

股市 12:30 2023/02/01

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恒生指數中午收報21902點，升60點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介吉利汽車 （00175） 、耐世特 （01316） ，並分析受壓股中銀香港 （02388） ，詳情待石Sir為你分析。

石Sir午市閒談
【石Sir午市閒談】今日推介耐世特、吉利汽車　並分析受壓股中銀香港

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

責任編輯︰ 鄺錦蓉

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欄名 : 石Sir午市閒談

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