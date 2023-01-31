【Twitter】Elon Musk擬為Twitter引入支付系統 據傳將包含加密貨幣功能

根據外媒報導，為求達到Elon Musk讓公司收入多樣化的願景目標，Twitter已經在美國申請進入「支付業務」的監管許可，並正在開發相關軟件功能，未來可能會踏足支付範疇。

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報導指，Twitter正努力在其社交媒體平台上引入支付功能，去年11月已在美國財政部註冊為支付處理商。 現已開始申請啟動所需的一些州許可證。亦有消息人士指出，Elon Musk希望Twitter可提供點對點交易、儲蓄賬戶和借記卡等金融科技服務，努力將Twitter變成一個萬能應用程式。他也會為支付系統，添加加密貨幣功能。

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受上述消息刺激，深受馬斯克鍾愛的狗狗幣（DOGE）亦一度逆勢上漲超過 8%，截至發稿時，整體加密貨幣市場普遍走跌，唯獨狗狗幣在過去 24 小時上漲 4.37%。

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撰文：鄭日棱