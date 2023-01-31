【比亞迪 1211】 比亞迪發盈喜 去年多賺逾4倍 擬進軍車險業務

比亞迪（01211）發盈喜，預計去年全年盈利按年升約4.3倍至4.5倍，至介乎160億至170億元人民幣，再破公司創立以來紀錄。另外，有內媒報道，比亞迪將全資接盤易安財險，100%持有其股權。盈喜兼新業務消息，推動股價逆市升，今早（31日）高見251元，最多升近5%，最新報242元，升1%，成交額28.9億元。

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比亞迪預計，去年全年實現營業收入超過4,200億元（人民幣，下同）；扣除非經常性收益後的淨利潤為151億至163億元，按年急增11倍至12倍；每股收益料5.5至5.84元。比亞迪指，新能源汽車行業持續爆發式增長，公司克服複雜嚴峻的外部環境及諸多超預期因素衝擊，新能源汽車銷量同比實現強勁增長，更勇奪全球新能源車銷量第一，推動盈利大幅改善，並有效紓緩上游原材料價格上升帶來的成本壓力。

大行予比亞迪投資評級及目標價﹕

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另外，據內媒報道，比亞迪將全資接盤易安財險，100%持有其股權，而目前易安財險的破產重組方案已基本完成。不過，報道未有提及收購作價，比亞迪相關負責人則表示，收購正在進行中，具體信息待後續官方發布。報道指出，比亞迪在接盤易安財險後，將向中國銀保監申請車險方面經營資質，主要圍繞新能源汽車開展保險業務。

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記者：郭秀慧