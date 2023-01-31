【打工仔的抉擇】起薪低但好錢途 起薪高但頂薪唔及另一個 你又點選?

每個打工仔在搵工的路上遇上最大的難題就是人工的問題，近日有位網民於討論區提出兩個選擇予大家選擇，到底要選那一份工會比較適合呢?

第一選擇 : 起薪低 但大好錢途



第二選擇 : 起薪高頂薪唔及第一選擇

該網民更加詳細列出，如A 選擇，起薪3萬元，約8年後頂薪有8萬元，而B選擇約1.9萬元，最高可達15萬元，平均有11萬元至12萬元。

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