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【中海油883】中海油據報因報價未達預期　已擱置出售英國北海資產組合計劃　原估值達235億元

股市 14:52 2023/01/31

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【中海油883】中海油據報因報價未達預期　已擱置出售英國北海資產組合計劃　原估值達235億元

中海油 （00883） 屢傳出售外國資產，據《彭博》引述知情人士透露，中海油已暫停出售英國北海資產組合的計劃，該筆資產的估值原本可能高達30億美元（約235億港元）。中海油現跌0.7%，報11.3元。

知情人士稱，初步報價未能達到中海油的預期，而雖然這筆交易暫時擱置，但一旦形勢好轉，中海油可能還會出售。

中海油的代表暫未回覆消息。

去年有報道指，中海油一直在評估其海外業務選項，並考慮出售其英國資產組合。中海油是Buzzard油田的運營商。這是英國最高產的油田之一，中海油持有43.2%的權益。據其網站，公司還是Golden Eagle油田的運營合作伙伴，持股36.5%；此外也在Scott、Telford和Rochelle油田擁有權益。

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編輯：姚卓然

中國海洋石油（00883） 港股 北海
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