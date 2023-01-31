俄企懸賞逾50萬 獎勵摧毀援烏西方坦克

西方國家早前同意援助烏克蘭坦克，俄羅斯揚言定必摧毀。俄羅斯有企業提供500萬盧布獎金，激勵首名摧毀援助烏克蘭西方坦克的士兵。若之後西方援助戰機，企業亦向擊落者派發1,500萬盧布。

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以烏拉爾山為大本營的公司Fores宣布，首名捕獲或摧毀德國製主戰坦克「豹2」（Leopard 2）或美製的「M1艾布蘭」（M1 Abrams）主戰坦克的士兵，將獲500萬盧布獎金（約55.5萬港元），隨後擊毀同類坦克者亦可獲50萬盧布（約5.55萬港元）。

Fores同時承諾，如未來西方向烏克蘭援助戰機，任何擊落者將獲1,500萬盧布（約166.5萬港元）。Fores批評北約（NATO），無限制軍事援助烏克蘭及加劇雙方衝突。

美國與德國上周宣布，分別向烏克蘭提供31輛美製的「M1艾布蘭」及14輛「豹2」主戰坦克。德國亦同意發出「豹2」主戰坦克出口許可，波蘭與挪威等國隨即宣布會供應給烏克蘭。

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連同英國早前宣布的14輛「挑戰者2」（Challenger 2）主戰坦克，駐基輔法國大使指現時烏克蘭共獲321部重型坦克援助，相信數月後便登上戰場。不過，法國叛未同意向烏克蘭援助自家製「勒克萊爾」（leclerc）主戰坦克。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）批評，德美兩國提出災難性計劃，認為兩國高估這批主戰坦克為烏軍增加的潛力。

佩斯科夫更威脅指，這批西方援烏的坦克只會在戰場上遭到燒毀，不過坦克的成本更高，需要歐洲國家納稅人承擔。

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責任編輯：吳漢培