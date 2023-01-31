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英國教師大罷工 學校或安排多達60學生上同一班

環球社會熱點 14:25 2023/01/31

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英國政府與工會的談判僵持不下，教師料大罷工，英格蘭和威爾斯有一半公立學校料於周三（2月1日）關閉。英媒指部分學校計劃維持開放，並因應教師人手不足，或安排多達60名學生上同一班。

近半英年輕人自認成世賺唔夠 無法負擔新家庭開支 【下一頁】

英國工會聯盟（Trade Union Congress，簡稱TUC）﹑教師工會National Education Union（NEU）及公務員工會FDA等多個行業早前已宣布，將在2月1日發動罷工。

教育部政務次官基根（Gillian Keegan）周一（30日）與工會成員的談判仍無果，最少有12萬工會成員料如期罷工。NEU呼籲教師無需知會校方下自行罷工。

政府希望學校在周三罷工期間維持開放，不過各校校長可自行決定。英格蘭和威爾斯多達1.2萬所、相等於半數公立學校，預計將於明天關閉。 

英媒《每日郵報》指，部分學校為保持校園開放，計劃安排多達60名學生上同一班。

「死侍」誓帶英低組別球會上英超 豪稱10年內完成目標 【下一頁】

英國政府前政策顧問麥戈文 （Chris McGovern）指，該做法將令不罷工教師的負擔過重，導致他們被迫要教多達60名學生的大班。

NEU聯合秘書長考特尼（Kevin Courtney）表示，教育部浪費了阻止罷工的一次機會。他指政府一直沒有正視罷工行動的起因，指實際工資下跌正導致行業留不住人，而政府卻無法控制這個問題。

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責任編輯：鄭錦玲

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