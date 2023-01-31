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巴西前總統正申請美國旅遊簽證 為期半年

環球社會熱點 15:10 2023/01/31

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巴西前總統博索納羅（Jair Bolsonaro）自去年10月競選連任失敗後，一直公開質疑巴西選舉的公正性，其支持者早前更衝擊國會及最高法院等地。博索納羅目前正申請前往美國旅遊簽證，為期半年。美國當局以保密為由，拒絕透露博索納羅申請詳情。

巴西前總統逾1500支持者被捕 博索納羅佛州入院 【下一頁】

代表博索納羅的律師樓周一（30日）向巴西CNN證實，博索納羅正尋求申請為期半年的旅遊簽證留在美國。律師透露，相關申請在上周五（27日）提交。

博索納羅於12月30日起已身處美國佛州，有報道指他持A-1簽證入境。但簽證只授予國家元首，且僅在仍然擔任相關職位時有效。美國國國務院以保密為由，拒絕透露博索納羅簽證資料。

巴西前總統據報身處美國 民主黨眾議員呼籲引渡 【下一頁】

博索納羅於巴西現任總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）就職前數日就離開巴西，本月期間5名公務員獲准陪同他前往佛州邁阿密（Miami）。他逗留佛州引來眾議院民主黨人的批評，1月中旬時曾敦促美國總統拜登（Joe Biden），拒絕為博索納羅提供庇護。

博索納羅支持者早前衝擊巴西國會大樓，情景令人想起美國前總統特朗普（Donald Trump）支持者的國會山莊暴動情景。雖然博索納羅有譴責襲擊，但有專家指他10月大選前多次聲稱選舉舞弊，已激起支持者憤怒。一眾人士在衝擊國會前已在首都紮營數月，國會大樓外的保安亦因此加強。

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責任編輯：李俊儀

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