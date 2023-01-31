  • 19°C
香港時間 : 2023131日 (週二) 14:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Xbox加價】日版Xbox Series X 及Series S調整售價　平均加價5,000日圓

商業 13:48 2023/01/31

分享：

分享：

Xbox Series X 及 Series S將在日本加價。

日本物價持續上升，休閒娛樂用品亦不例外。微軟（Microsoft）宣布，將於2月17日正式上調Xbox Series X及Series S在日本的建議零售價，每款平均加價5,000日元（約300港元）。

【大數據營銷】羽田機場KOKUYO文具直營店明開幕　融入創新科技建大數據庫助營銷

【旅遊復常】迎接全球旅遊復甦　波音聘1萬名員工　增噴射客機產量

日本微軟宣布，日版Xbox Series X的新建議零售價為59,978日元（約3,606港元），Xbox Series S的新建議零售價則上升至37,978日元（約2,283港元）。

微軟指出，是次加價已仔細評估日本當地的市場狀況；公司也有定期評估產品在不同地區定價的影響，盼新價格有助收窄Xbox系列在全球售價的差距。

至於會否上調Xbox Series X 及Series S在其他地區的建議零售價，微軟則沒有透露進一步的消息。

【汽車製造】半導體芯片短缺持續　英汽車年產量銳挫至66年新低

責任編輯：莫悠悠

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【日企搶人才】日本三菱電機2倍人工搶AI專才　優化員工待遇提高競爭力
2023/01/26
【日企搶人才】日本三菱電機2倍人工搶AI專才　優化員工待遇提高競爭力
【汽車製造】半導體芯片短缺持續　英汽車年產量銳挫至66年新低
2023/01/26
【汽車製造】半導體芯片短缺持續　英汽車年產量銳挫至66年新低
【中國工業】世界工廠地位恐不保？　越南印度成歐企新歡
2023/01/16
【中國工業】世界工廠地位恐不保？　越南印度成歐企新歡
【百佳網購】投資逾2億　百佳建設30萬呎PNS網購物流中心
2023/01/12
【百佳網購】投資逾2億　百佳建設30萬呎PNS網購物流中心

你可能感興趣

【日企搶人才】日本三菱電機2倍人工搶AI專才　優化員工待遇提高競爭力
14:38 2023/01/26
【日企搶人才】日本三菱電機2倍人工搶AI專才　優化員工待遇提高競爭力
【汽車製造】半導體芯片短缺持續　英汽車年產量銳挫至66年新低
13:18 2023/01/26
【汽車製造】半導體芯片短缺持續　英汽車年產量銳挫至66年新低
【中國工業】世界工廠地位恐不保？　越南印度成歐企新歡
18:57 2023/01/16
【中國工業】世界工廠地位恐不保？　越南印度成歐企新歡
科技產品 電玩手遊 XBOX 日圓 Microsoft 零售 日本

下一篇文章

【中小企營商】第1季「渣打香港中小企領先營商指數」穩步回升至46.7 　「環球經濟」分項指數銳增14.4點
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【豐田銷量】年銷逾千萬汽車　豐田連續三年全球稱冠
【豐田銷量】年銷逾千萬汽車　豐田連續三年全球稱冠
【旅遊復常】賺盡定永續？　東南亞國家倡「永續旅遊」保經濟與生態平衡
【旅遊復常】賺盡定永續？　東南亞國家倡「永續旅遊」保經濟與生態平衡
【搶人才】豐厚美食福利成吸人才新勢？　戶戶送去年12月企業訂單量按年升100%
【搶人才】豐厚美食福利成吸人才新勢？　戶戶送去年12月企業訂單量按年升100%
【大數據營銷】羽田機場KOKUYO文具直營店明開幕　融入創新科技建大數據庫助營銷
【大數據營銷】羽田機場KOKUYO文具直營店明開幕　融入創新科技建大數據庫助營銷
【日本開關】年輕人歡迎放寬邊境　期待經濟復甦
【日本開關】年輕人歡迎放寬邊境　期待經濟復甦
【Shell裁員】Shell新行政總裁上任後改革　三大賺錢業務將合併
【Shell裁員】Shell新行政總裁上任後改革　三大賺錢業務將合併
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款