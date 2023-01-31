【Xbox加價】日版Xbox Series X 及Series S調整售價　平均加價5,000日圓

▲ Xbox Series X 及 Series S將在日本加價。

日本物價持續上升，休閒娛樂用品亦不例外。微軟（Microsoft）宣布，將於2月17日正式上調Xbox Series X及Series S在日本的建議零售價，每款平均加價5,000日元（約300港元）。

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日本微軟宣布，日版Xbox Series X的新建議零售價為59,978日元（約3,606港元），Xbox Series S的新建議零售價則上升至37,978日元（約2,283港元）。

微軟指出，是次加價已仔細評估日本當地的市場狀況；公司也有定期評估產品在不同地區定價的影響，盼新價格有助收窄Xbox系列在全球售價的差距。

至於會否上調Xbox Series X 及Series S在其他地區的建議零售價，微軟則沒有透露進一步的消息。

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責任編輯：莫悠悠

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