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【烏克蘭戰爭】俄禁石油出口跟西方價格上限 為期5個月

環球社會熱點 13:20 2023/01/31

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西方國家為限制俄羅斯取得戰爭資金，為俄羅斯出口的石油設定價格上限。俄羅斯政府周一禁止國內的石油出口商，遵守西方對俄羅斯實施的價格上限。該措施是為執行俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）上月頒布的法令，為期5個月。

IMF料經濟增長續放緩 僅2.9% 英國成G7收縮獨苗 【下一頁】

七國集團（G7）、歐盟及澳洲於12月5日同意，將購買俄羅斯石油的價格上限定為每桶60美元。俄羅斯政府周一（30日）頒布法令，禁止當地石油出口商及海關，遵守西方對俄羅斯原油施加的價格上限。

法令是為執行普京於去年12月27日時頒布的法令，即從2月1日起，禁止向遵守價格上限的國家供應積原油及石油產品，為其個5月。

耶倫：低通脹或成經濟長期挑戰 【下一頁】

俄羅斯新法案規定，禁止個人及企業在合約中，加入石油價格上限機制。個人及企業亦需向海關官員及能源報報告，任何實施石油價格上限的意圖。若一旦發現機制已經落實，海關機構必須阻止貨物離開俄羅斯。

俄羅斯法案亦要求，能源部在財政部的批准下，於3月1日前制定監測俄羅斯石油出口價格的方法。

西方國家於2月5日起，將對俄羅斯石油產品設定兩個上限，一個是針對高於原油價格交易的產品，如柴油。而另一個則是針對低於原油價格的產品，如燃料油（fuel oil）。

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責任編輯：李俊儀

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