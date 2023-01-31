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IMF料經濟增長續放緩 僅2.9% 英國成G7收縮獨苗

環球經濟金融 12:50 2023/01/31

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受通貨膨脹高企等因素影響，全球經濟增長持續放緩。國際貨幣基金組織（IMF）公布最新報告指出，今年經濟會繼續放緩，增長率較去年下滑。同時，英國為七大工業國組織（G7）中唯一收縮的經濟體。

耶倫：低通脹或成經濟長期挑戰  【下一頁】

周一（30日）公布的IMF最新全球經濟展望（World Economic Outlook）指出，全球經濟增長預期今年繼續放緩，僅得2.9%，較2022年的3.4%減少。IMF首席經濟學家古蘭沙（Pierre-Olivier Gourinchas）稱增長會在2024年反彈，預測今年不會有經濟衰退。

古蘭沙指全球經濟最大下行風險為俄羅斯與烏克蘭的戰爭，以及全球抗擊通脹。中國經濟重開則是一大上行利好。總體而言，IMF對2023年經濟預期有輕微向上調整。全球通脹亦相信會由2022年8.8%回落，至2024年時達4.3%。

IMF指環球經濟展示多方面彈性，如勞動力市場牢固﹑家庭消費及商業投資依然強勁，以及歐洲經濟面對能源危機表現出色。報告估計，增長放緩主要來自先進經濟體，中國與印度將合佔一半增長。

惟古蘭沙表明，IMF全球經濟展望仍傾向下行。他指中國經濟復甦可能停滯，甚至拖累全球。通脹或維持高企，需要進一步收緊貨幣政策，俄烏戰爭亦存在升級風險，可能進一步危及全球經濟。

美公用事業被批寧用巨利派息 拒為欠款停電戶找數 【下一頁】

古蘭沙指金融市場如果突然出現重新定價，財經環境或加劇惡化，新興及發展中經濟體恐受最大衝擊。不過，古蘭沙亦強調全球經濟展望未惡化，只是全面復甦之路仍然漫長。

英國媒體指出，在G7成員國中只有英國被IMF估計今年經濟收縮，收縮達0.6%。德國為次差經濟體，僅有0.1%增長。日本為最佳，預計有1.8%增長，美國亦有1.4%增長。IMF預期，英國經濟會在2024年反彈，但增長亦只有0.9%，步伐遠低於其他發達經濟體。

財長侯俊偉（Jeremy Hunt）回應時表示，央行英倫銀行行長已表明今年英國或陷入較預期輕微的衰退，而IMF展望確認英國如同其他發達經濟體，無法避過環球經濟衝擊。

侯俊偉強調，如英國繼續政府的通脹減半方案，未來經濟增長仍會預期超越日本及德國。

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責任編輯：吳漢培

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