  • 19°C
香港時間 : 2023131日 (週二) 13:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美國宣布 5月11日結束新冠疫情緊急狀態

環球社會熱點 12:25 2023/01/31

分享：

分享：

美國政府周一（30日）宣布，將於5月11日結束新冠疫情緊急狀態，其後會由私人醫療保險承擔檢測及治療等費用。

世衛：新冠疫情續列為最高警報級別 【下一頁】

前總統特朗普（Donald Trump）3年前頒布新冠疫情緊急狀態，其後特朗普與現任總統拜登（Joe Biden）多次延長緊急狀態，確保美國人可接受免費檢測、疫苗和治療。

白宮管理和預算辦公室 (OMB) 在一份聲明中表示，原定於未來幾個月到期的聲明將再次延長至 5 月 11 日，然後終止。

白宮管理和預算辦公室（Office of Management and Budget，OMB）周一發聲明，指原定未來數月到期的緊急狀態，將再度延長至5月11日後終止。

OMB指今次按照政府承諾，在最少60日前通知公眾會結束公告衛生緊急狀態。緊急狀態結束後，政府本來負責支付的新冠疫苗、檢測和部分治療費用，將改由私人保險及政府健康計劃承擔。

OMB另外發表聲明指，拜登（Joe Biden）將否決美國國會提出的一項法案。該法案為取消對從事特定聯邦計劃、從事醫療行業者的新冠疫苗接種要求。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

世衛：新冠疫情續列為最高警報級別
2023/01/30
世衛：新冠疫情續列為最高警報級別
近半英年輕人自認成世賺唔夠 無法負擔新家庭開支
2023/01/30
近半英年輕人自認成世賺唔夠 無法負擔新家庭開支
南韓解除室內口罩令 民眾自發繼續戴（第二版）
2023/01/30
南韓解除室內口罩令 民眾自發繼續戴（第二版）
【新冠疫情】日本1月逾萬人死 創單月最高記錄
2023/01/29
【新冠疫情】日本1月逾萬人死 創單月最高記錄
日本政府取消口罩令 同意降格新冠（第二版）
2023/01/27
日本政府取消口罩令 同意降格新冠（第二版）

你可能感興趣

世衛：新冠疫情續列為最高警報級別
19:58 2023/01/30
世衛：新冠疫情續列為最高警報級別
近半英年輕人自認成世賺唔夠 無法負擔新家庭開支
17:29 2023/01/30
近半英年輕人自認成世賺唔夠 無法負擔新家庭開支
南韓解除室內口罩令 民眾自發繼續戴（第二版）
16:42 2023/01/30
南韓解除室內口罩令 民眾自發繼續戴（第二版）
疫情 傳染病 美國 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 疫苗 醫療行業

上一篇文章

IMF料經濟增長續放緩 僅2.9% 英國成G7收縮獨苗

下一篇文章

巴基斯坦清真寺爆炸釀數十死 死傷者多為警察
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

近半英年輕人自認成世賺唔夠 無法負擔新家庭開支
近半英年輕人自認成世賺唔夠 無法負擔新家庭開支
美軍將領私下告知華禮仕 英軍不再被視為頂級
美軍將領私下告知華禮仕 英軍不再被視為頂級
從加國偷渡赴美人數激增逾7倍 南部邊境臨近崩潰
從加國偷渡赴美人數激增逾7倍 南部邊境臨近崩潰
新型冠狀肺炎全球疫情（01月31日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月31日 時間11:00）
黑莉轟特朗普同拜登太老 「美國唔需要80歲總統」
黑莉轟特朗普同拜登太老 「美國唔需要80歲總統」
南韓解除室內口罩令 民眾自發繼續戴（第二版）
南韓解除室內口罩令 民眾自發繼續戴（第二版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款