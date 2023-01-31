美國宣布 5月11日結束新冠疫情緊急狀態

美國政府周一（30日）宣布，將於5月11日結束新冠疫情緊急狀態，其後會由私人醫療保險承擔檢測及治療等費用。

世衛：新冠疫情續列為最高警報級別 【下一頁】

前總統特朗普（Donald Trump）3年前頒布新冠疫情緊急狀態，其後特朗普與現任總統拜登（Joe Biden）多次延長緊急狀態，確保美國人可接受免費檢測、疫苗和治療。

白宮管理和預算辦公室 (OMB) 在一份聲明中表示，原定於未來幾個月到期的聲明將再次延長至 5 月 11 日，然後終止。

白宮管理和預算辦公室（Office of Management and Budget，OMB）周一發聲明，指原定未來數月到期的緊急狀態，將再度延長至5月11日後終止。

OMB指今次按照政府承諾，在最少60日前通知公眾會結束公告衛生緊急狀態。緊急狀態結束後，政府本來負責支付的新冠疫苗、檢測和部分治療費用，將改由私人保險及政府健康計劃承擔。

OMB另外發表聲明指，拜登（Joe Biden）將否決美國國會提出的一項法案。該法案為取消對從事特定聯邦計劃、從事醫療行業者的新冠疫苗接種要求。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲