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維他奶近3億元增持 澳洲植物奶附屬49%股權

股樓投資 12:52 2023/01/31

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維他奶(00345)宣布，於去年10月公布，其全資附屬維他國際已行使購股權以收購National Foods所持有餘下49％之Vitasoy Australia 已發行股本，當時維他國際指明2,750萬澳元（約1.54億元）為公允值。期後，由於National Foods並無接納維他國際於行使通知中指明之公允值。根據股東協議，雙方將共同委任一名專家，且由專家釐定之最終價格為最終決定。維他奶最新公布雙方共同委任專家釐定最終價格為5,100萬澳元（約2.85億元）。由於作價較3個月前披露時上升近倍，維他奶股價一度波動。至今日中午收市報16.54元，反彈2.6%。
 

【券商點睇】去年第四季業績見底 維達拐點將至  詳情請看【下一頁

【青姐話】港股升勢流定堅 幾個指標睇住先

Vitasoy Australia是澳洲以植物為主的生產商之一，為澳洲、新西蘭及海外市場的消費者提供不同種類的植物奶、飲品及乳酪產品。維他國際完成收購事項後，Vitasoy Australia將成為公司間接全資附屬公司。

【通脹時代】紫金發盈喜 料去年多賺28%  詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

維他奶國際（00345） 港股

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