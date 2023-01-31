【業績│地產股】恒隆地產午後插6%　去年基本純利減少4%至42億元　末期息維持0.6元

▲ 【業績│地產股】恒隆地產去年基本純利減少4%至42億元 末期息維持0.6元

恒隆地產 （00101） 公布，去年全年股東應佔基本純利減少4%至41.99億元，股東應佔純利大致持平為38.4億元，每股末期息維持0.6元。連同中期股息每股0.18元，2022年度全年股息0.78元。

恒隆地產半日跌3%報15元，午後持續走低，現跌6%，報14.66元。以現價計，股息率為5.3厘。

集團指，去年總收入與2021年持平為103.5億元，營業溢利則下跌2%至72.5億元。物業租賃收入減少3%至100.3億元，跌幅主要受2022年第二季度起人民幣兌港元貶值及上海的商場受疫情影響而於4月和5月停業所致。年內錄得約3.2億元的物業銷售收入，而2021年則為無。

香港物業租賃組合收入跌3%

物業租賃方面，集團的香港物業組合的收入下跌3%至32.8億元，營業溢利亦減少6%至26.1億元， 租賃邊際利潤率為80%。租戶銷售額與 2021 年持平。受租金下調影響，集團在香港的零售物業組合收入下跌3%至19.3億元。集團表示，旗下的社區購物商場表現相對強韌，整體收入與去年持平，而位於港島東的康怡廣場及九龍東的淘大商場已悉數租出。

內地方面，在下半年，由於疫情在內地蔓延，當地疫情防控政策再度實施，導致業務受影響和客流量下滑。疫情於12月加劇令確診個案遍布中國各地，以致負面情緒被放大。集團的地域及業務多元化策略再次發揮其功效，下半年的租賃收入較2022年上半年增長8%，若對比內地租賃收入處於歷史高位的2021年下半年則持平。總括而言，按人民幣計值，2022年收入比去年上升1%至57.9億元人民幣。

九龍灣皓日預售收入料下半年入賬

至於物業銷售業務，位於藍塘道的一間大宅於2022年完成法定轉讓，於年內為集團進賬3.16億元的銷售收入，相應的邊際利潤率為 52%。計及九龍灣新發展項目皓日（The Aperture）的銷售開支、武漢「恒隆府」的營銷開支及其他營運開支，物業銷售於2022年一共錄得8,700萬元的營業溢利。

2022年內，皓日（The Aperture）再售出四個住宅單位。連同2021年售出的住宅單位，有關收入預計將於2023年完成銷售交易後入賬。 集團繼續把握機會出售非核心投資物業，以回收資金。於2022年，集團完成了出售香港荔灣花園一個舖位的銷售交易，於上半年確認1,100萬元的公允價值收益，及後於8月完成該筆交易。

展望未來，恒隆地產表示，2023年的業務可望迎來多個新里程碑。內地方面，視乎市場情況而定，其高端服務式寓所品牌「恒隆府」（包括武漢「恒隆府」、昆明君悅居及無錫「恒隆府」）將陸續進行公開銷售，武漢「恒隆府」的首批單位預計於2023年交付。香港方面，皓日（The Aperture）的預售收入可望於2023年下半年完成交易後入賬。

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編輯：姚卓然