【安全漏洞】黑客發現Meta保安漏洞　避開雙重驗證登入

▲ Meta稱是次登入認證漏洞暫未接獲負面報告。

網絡安全一向受各界人士關注。Meta特意為Facebook及Instagram用戶創建的新集中式登錄系統，近日被揭有保安漏洞，黑客僅需得悉用戶的電話號碼，便可關閉Ｍeta帳戶的雙重認證保安程序。Meta其後回覆外媒TechCrunch查詢，稱接獲相關報告後已盡快修復相關漏洞，並表示直至目前為止，並未收到任何相關受害報告。

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是次保安漏洞由尼泊爾安全研究員Gtm Manoz發現，他指Meta並沒有就用戶在使用新登錄系統時，輸入雙重驗證碼的次數作出限制。這表示黑客可攻擊Ｍeta的中央帳戶中心，一旦黑客成功破解並輸入正確的雙重驗證代碼，受害者的電話號碼將被連接至黑客的Facebook或Instagram帳戶。可見受這次漏洞影響最大的，是僅以電話號碼就可以取消經手機短訊獲取認證碼的Meta用戶。基於這一點，黑客仍可藉網絡釣魚方式獲得受害者的Facebook或Instagram密碼。

Meta發言人Gabby Curtis接受TechCrunch查詢時指出，發現漏洞時，該新登錄系統仍處於小型公開測試階段。在接獲Gtm Manoz的相關漏洞報告時，已於當月完成修復工作。事後Meta調查發現，並無人利用該漏洞進行任何工作。

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責任編輯：莫悠悠

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