保誠「優秀人才培訓師」  薪火相傳  培育行業傑出精英

▲ （左起）保誠分行經理林偉康、區域經理李思滌、分行經理黃東鐳。

保誠保險有限公司（保誠）深信人才培訓乃企業蓬勃發展的基石，故多年來積極投放資源，高效地吸納及培育銷售精英，包括推出「優秀人才培訓師」（前身為「榮譽培訓導師」）計劃，定期邀請資深團隊領袖分享營銷管理、團隊發展與招募、客戶服務及理賠，甚至領導才能的獨特見解；同時悉心籌劃專業工作坊及系統化模擬演練，廣邀業內翹楚傳授銷售心得及成功竅門，令理財顧問獲益匪淺。究竟是甚麼驅使一眾培訓導師無私奉獻，從而達致教學相長？

挑戰自我 李思滌矢志成人達己

▲ 李思滌直言保誠銷售精英人才輩出，期望透過擔任「優秀人才培訓師」，推動彼此達致更卓越表現。

「真正成功的導師，不在於自己有多大成就，而是成就了多少人。」憑藉對薪火相傳的滿腔熱血，保誠區域經理李思滌（Steve）2011年加入保誠榮譽培訓導師行列，培育理財策劃精英，此理念跟其兒時經歷不無關係。年輕時曾加入港青游泳代表隊的他，退役後亦曾擔任助教及教練，亦因此對培訓和教育工作有著濃厚情意結。

入行逾18年的李思滌曾奪得國際龍獎（IDA）等業界殊榮，並考獲認可財務策劃師及國際財策師等專業資格，他直言單向授課已不合時宜，更多的是與學員們的多元交流。「優秀的導師往往是由學生『培訓』出來的，課堂上的互動會為導師帶來啟發，不斷自我增值，從而為學員創造更大價值。」這亦解釋到作為多屆香港管理專業協會（HKMA）傑出推銷員獎（DSA）「軍師」的他今屆為何暫卸教鞭，親身披甲並奪魁而回。「只有代入參賽者的身份切身處地體驗，才能令往後培訓工作更到位。」

求學時曾立志成為醫生的李思滌，結果投身理財策劃行業至今，以另一身份為市民帶來周全保障。在他灌輸給學員的營銷哲學中，銷售分為三個「S」：銷售方案（Solutions）、銷售服務（Service）及銷售滿足感（Satisfaction）。未來除了做好客戶服務及擴展團隊，他更希望做好培訓導師這「副業」。「我要求自己每次課堂前閱讀一本書籍，從中獲得新知識，從而為學員個人成長及事業發展帶來裨益。」

突破極限 黃東鐳跑出豐盛人生

▲ 黃東鐳認為透過與學員的互動交流，不單讓其「溫故」，更可做到「知新」，達致真正的薪火相傳。

世上有懂得相馬的伯樂，然後才會出現千里馬。黃東鐳（Dony）在大學時期已認識李思滌，畢業後於對方引薦下加入保誠。憑藉個人天賦和努力， 黃東鐳自2013年起連續10年取得百萬圓桌會員（MDRT）資格，當中更包括兩次超級會員（COT）。售而優則教，黃東鐳亦緊隨李思滌的步伐，以「優秀人才培訓師」身份，向理財顧問分享營銷管理思維及招募技巧。

從個人事業到發展團隊，甚至榮膺HKMA「傑出培訓員」（DTA），黃東鐳坦言過程歷盡高低起跌，惟有如其「第二生命」長跑般，只有一步一腳印地跑下去，經過時間浸淫，才能持續突破個人極限。「作家村上春樹曾寫道：痛是難免的，苦卻是甘願的（Pain is inevitable. Suffering is optional）。我們日常工作難免會遇到不同的拒絕，然而我深信財務策劃對客戶是何等重要，故即使面對拒絕帶來的『痛楚』，我仍然會繼續『跑』下去，因為這是我的選擇。」

不少人或會以「努力過有選擇的人生」為目標，但黃東鐳認為箇中「努力」也是一種選擇，所以他把「選擇過有選擇的人生」作為其座右銘，鞭策自己要為每項選擇負責任，亦藉此勉勵後輩奮力向前、跨越難關。「對比理論及技巧，我認為更重要的是心態傳承，透過與同事間的交流相互推動，共同跑出更豐盛的人生。」

傾囊相授 林偉康傳承優良價值

▲ 林偉康稱保誠理財培訓學院提供全方位支援，令導師們可專注於經驗分享，在課程中更享受與學員互動。

「沒有天生的信心，只有不斷培養的信心。」林偉康（Max）自2010年加入保誠後曾9次奪得百萬圓桌會員（MDRT）資格，包括1次超級會員（COT）。身為「保二代」的他於大學畢業後原本經營個人生意，惟逐漸發現理財策劃行業商機無限，故決定跟隨家人步伐入行。

從白紙一張到屢獲殊榮，甚至贏得傑出推銷員獎（DSA）兼成為優秀人才培訓師，林偉康認為成功關鍵離不開經驗累積。「部分新晉同事或許擔心，自己無法像其領袖或同事一樣取得佳績，然而公司及團隊均有充足培訓支援予同事。只要他們按部就班完成練習，並於日常工作中把相關理論及知識付諸實踐，久經時日自然能建立信心，為事業打好基礎。」

經過近13年時間，林偉康的團隊已愈見規模，而其角色亦從「接收者」變成「指導者」。「我認為傳承是把好的事物傳遞予他人，這除了包括專業知識與技巧，亦包括從業員的正向思維及信念。因此很慶幸能成為優秀人才培訓師，把實戰經驗傾囊相授予其他同事，令他們能夠青出於藍。」他亦感恩家人最初選擇了保誠這大家庭，令其獲得全方位支援，在事業上獲得長足發展，充分體現薪火相傳的價值。

（特約）