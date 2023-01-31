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【中小企營商】第1季「渣打中小企指數」穩步回升至46.7 　「環球經濟」分項指數銳增14.4點

商業 11:52 2023/01/31

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5大分項指數中，除「盈利表現」外，其餘4項均有所上升，當中以「環球經濟」升幅最顯著。（楊嘉軒攝）

香港生產力促進局（生產力局）今（31日）公布2023年第一季「渣打香港中小企領先營商指數」，指數由去年第4季的44.2穩步回升至46.7，反映中港通關及防疫措施鬆綁為本地中小企迎來𥌓光。5大分項指數中，除「盈利表現」外，其餘4項均有所上升，當中以「環球經濟」升幅最顯著，躍升14.4點。

近四份一受訪中小企表示，因《粵港澳大灣區發展規劃綱要》而已經或考慮將業務進一步拓展至大灣區內地城市或增加投資。有逾1成（11%）受訪中小企已在大灣區內地城市有銷售業務，當中41%表示，在大灣區內地城市的營業額佔其總營業額一半或以上。

渣打銀行（香港）大中華區高級經濟師劉健恆表示：「『招聘意向』和『投資意向，這兩項反映長期商業信心多於短期商業表現的代表性指數，均高於50點中性水平，令人感到鼓舞，也顯示本港疫後復甦具可持續性。隨著本地及全球復甦加快，我們認為市場氣氛及營商環境於2023年會有所改善，目前表現較弱的『製造業』、『進出口貿易及批發業』及『地產業』將會有更好的復甦。」

記者：楊嘉軒

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