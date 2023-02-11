保誠「優秀人才培訓師」  結伴同行  成就更多可能

保誠保險有限公司（保誠）一直致力提升營業團隊的專業質素，讓理財顧問在工作實踐中不斷精進，並透過立體化培訓生態系統，精準對焦業務發展，培養具專業深度及營銷管理思維的優秀人才。今年更推出「優秀人才培訓師」（前身為「榮譽培訓導師」）計劃，廣邀資深團隊領袖及業界獎項得獎者分享銷售、客戶管理、招募、理賠，甚至領導才能的精闢見解，共同營造及傳承團結共贏、薪火相傳的優良文化。

擁抱變化 李嘉健迎來更豐盛人生

「年少時因滑浪意外導致嚴重腰傷，足足在家休養半年，手停口停之餘，更因沒買保險，幾乎花光所有積蓄治療。」此次人生經歷，除令李嘉健（Louis）深切反思保險的價值，更成為其投身此行業的轉捩點。除了立志讓更多人獲得適切保障，他更擔任保誠優秀人才培訓師，將經驗及知識傳承，並憑其獨有教學理念，榮膺香港管理專業協會（HKMA）優秀新晉培訓員（DTA）。到底是甚麼驅使他踏上「業而優則教」之路？

欲速不達 天道酬勤

自2014年勇奪HKMA傑出青年推銷員獎（OYSA）後，李嘉健屢獲邀分享比賽心得及實戰經驗，其後亦順理成章擔任公司榮譽培訓導師。從事理財策劃行業逾11年、現為保誠區域經理的他坦言，其最深體會源於市場和行業的變化，同業要維持競爭優勢，必須推陳出新、擁抱變化。「過去事業發展及業界比賽經歷，令我更切身體會到，年輕人即使平凡也可不一樣。正如我並沒甚麼過人天賦，但同樣憑後天努力創下佳績。」

在李嘉健的培訓哲學中，學員普遍也會經歷「打散、重整、強化」的成長階段。故此他經常身體力行分享知識技能，希望令更多同事從中獲得啟發，成就更豐盛人生。「入行前我曾任救生員和游泳教練，令我有機會接觸不同年齡層的陌生人，亦掌握跟他們溝通的方法和技巧，更明白到欲速則不達的道理。」將之引申至現時培訓中，他直言無論是課程設計還是課堂互動，均需確保內容清晰易明及實務為本，讓同事輕鬆掌握箇中重點，加以實踐。

穩中求變 團結共贏

憑藉果敢創新求變的精神，李嘉健除了7奪百萬圓桌會員（MDRT）資格，亦持續擴展團隊規模。其胞妹李雪曼（Sherman）6年前亦緊隨其步伐加入保誠，前年更青出於藍榮登傑出推銷員獎（DSA）最後五強。當外界以為李嘉健向胞妹傳授了不少「獨門秘笈」，他卻稱日常甚少為其妹提供指導。「旦凡她遇到不明白的地方，我會先鼓勵她自行尋找答案，或請教其他資深同事，從中學會拆解問題。」他深信此舉可加速胞妹自學成長，亦避免他人抹殺其自身努力。

回顧近10年的培訓生涯，李嘉健以仰取俯拾、滿載而歸來形容。「過程除了讓我學會『先聆聽、後回應』，更推動我不斷自我增值，了解新時代的需要。」多年來以導師身份見證無數學員邁向成功，更進一步印證其信念。「If you change nothing, nothing will change（如果你甚麼也不改變，沒有甚麼會改變），我期望透過這知識共享平台成就共贏，為公司及行業發展帶來裨益。」

追求卓越 翟嘉衡為團隊注入正能量

同為保誠區域經理的翟嘉衡（Amen）不僅與李嘉健年紀相若，就連彼此背景和經歷亦十分相似——既為OYSA得主，亦於同屆當選HKMA優秀新晉培訓員。「透過保誠的實習計劃，我充分意識到理財策劃行業的闊度、深度及溫度，更可成為客戶的同行者，為他們的理財需要及生命送上祝福，故甫大學畢業便帶着這三個『度』加入保誠。」

不忘初心 燃亮他人

儘管對此行業充滿熱忱，客戶尤其重視理財顧問的「經驗值」，難免令當時初出茅廬、仍為90後的翟嘉衡出現些許信心危機。「感恩公司當年邀請了一眾經驗豐富的銷售領袖擔任『MDRT名師』。受惠於他們的無私指導及教誨，令我這個欠缺人脈和背景的新人順利展開事業，甚至當年剛畢業就取得首個MDRT。」

抱着回饋與傳承的精神，翟嘉衡決心以個人成功感染更多同事，這亦驅使他連續7年榮登MDRT，並於入職僅兩年、即2015年獲邀擔任保誠榮譽培訓導師。有幸與一眾資深培訓前輩平起平坐，他坦言既驚又喜。「『驚』是因為擔心自己經驗尚淺未能勝任，但同時因有機會跟更多同事分享我的熱誠，以及成為MDRT的要訣而感到欣『喜』。尤記得當年負責面試的導師鼓勵我不要自我輕視，反之須時刻抱持願意付出的心，樂於投放時間和心力，燃亮更多同事，這是我至今仍銘記於心的。」

果敢追夢 再創高峰

入行轉眼踏入第10年，從職場新人變成經理、團隊領袖，甚至父親，翟嘉衡表示每次角色轉變都有着不同挑戰，經歷適應、瓶頸、自我懷疑，甚至感到洩氣沮喪。然而每次他都抓緊其人生座右銘：即使遇到困阻仍帶着信心繼續前行，終會在下一里路看見曙光，迎來新機遇，在下一階段攀上另一高峰。

「『傳承』乃我生命中珍而重之的寶藏，皆因我現在的所知所想，均源於一眾前人無私分享，當中不單專業知識，更包含他們的工作熱誠，期望為行業帶來更多正面積極的影響。」因着前輩的「託付」，加上對行業的感悟，翟嘉衡相信無論市場環境順逆，同業只要秉持專業及誠信，定能為更多人送上祝福，為社會燃點更多亮光。他強調未來會繼續做好傳承的使命：以專業去服務、用真誠去關心、用細心去聆聽。

「優秀人才培訓師」薪火相傳 成就專業

▲ 來自不同團隊的李嘉健和翟嘉衡情同兄弟，更並肩勇奪2022 香港管理專業協會「優秀新晉培訓員」。

俗語說：同行如敵國，但同為90後的李嘉健和翟嘉衡卻有另一番體會。雖然來自不同團隊，但由於彼此背景及職途相近，加上對行業的價值觀和使命感類同，因此二人份外投契。

李嘉健指出，透過「優秀人才培訓師」計劃構建的平台，不單促進知識和經驗傳承，更成就了同事間亦師亦友的關係，透過互相扶持和推動，成就更專業的服務水平；而翟嘉衡亦稱，此平台讓他與其他志同道合的同事一起「圍爐」、彼此支援、互相鼓勵，創造更多可能。

（特約）