保誠「優秀人才培訓師」  結伴同行  成就更多可能

保誠保險有限公司(保誠)一直致力提升營業團隊的專業質素,讓理財顧問在工作實踐中不斷精進,並透過立體化培訓生態系統,精準對焦業務發展,培養具專業深度及營銷管理思維的優秀人才。今年更推出「優秀人才培訓師」(前身為「榮譽培訓導師」)計劃,廣邀資深團隊領袖及業界獎項得獎者分享銷售、客戶管理、招募、理賠,甚至領導才能的精闢見解,共同營造及傳承團結共贏、薪火相傳的優良文化。

擁抱變化 李嘉健迎來更豐盛人生

「年少時因滑浪意外導致嚴重腰傷,足足在家休養半年,手停口停之餘,更因沒買保險,幾乎花光所有積蓄治療。」此次人生經歷,除令李嘉健(Louis)深切反思保險的價值,更成為其投身此行業的轉捩點。除了立志讓更多人獲得適切保障,他更擔任保誠優秀人才培訓師,將經驗及知識傳承,並憑其獨有教學理念,榮膺香港管理專業協會(HKMA)優秀新晉培訓員(DTA)。到底是甚麼驅使他踏上「業而優則教」之路?

欲速不達 天道酬勤

自2014年勇奪HKMA傑出青年推銷員獎(OYSA)後,李嘉健屢獲邀分享比賽心得及實戰經驗,其後亦順理成章擔任公司榮譽培訓導師。從事理財策劃行業逾11年、現為保誠區域經理的他坦言,其最深體會源於市場和行業的變化,同業要維持競爭優勢,必須推陳出新、擁抱變化。「過去事業發展及業界比賽經歷,令我更切身體會到,年輕人即使平凡也可不一樣。正如我並沒甚麼過人天賦,但同樣憑後天努力創下佳績。」

在李嘉健的培訓哲學中,學員普遍也會經歷「打散、重整、強化」的成長階段。故此他經常身體力行分享知識技能,希望令更多同事從中獲得啟發,成就更豐盛人生。「入行前我曾任救生員和游泳教練,令我有機會接觸不同年齡層的陌生人,亦掌握跟他們溝通的方法和技巧,更明白到欲速則不達的道理。」將之引申至現時培訓中,他直言無論是課程設計還是課堂互動,均需確保內容清晰易明及實務為本,讓同事輕鬆掌握箇中重點,加以實踐。

穩中求變 團結共贏

憑藉果敢創新求變的精神,李嘉健除了7奪百萬圓桌會員(MDRT)資格,亦持續擴展團隊規模。其胞妹李雪曼(Sherman)6年前亦緊隨其步伐加入保誠,前年更青出於藍榮登傑出推銷員獎(DSA)最後五強。當外界以為李嘉健向胞妹傳授了不少「獨門秘笈」,他卻稱日常甚少為其妹提供指導。「旦凡她遇到不明白的地方,我會先鼓勵她自行尋找答案,或請教其他資深同事,從中學會拆解問題。」他深信此舉可加速胞妹自學成長,亦避免他人抹殺其自身努力。

回顧近10年的培訓生涯,李嘉健以仰取俯拾、滿載而歸來形容。「過程除了讓我學會『先聆聽、後回應』,更推動我不斷自我增值,了解新時代的需要。」多年來以導師身份見證無數學員邁向成功,更進一步印證其信念。「If you change nothing, nothing will change(如果你甚麼也不改變,沒有甚麼會改變),我期望透過這知識共享平台成就共贏,為公司及行業發展帶來裨益。」

追求卓越 翟嘉衡為團隊注入正能量

同為保誠區域經理的翟嘉衡(Amen)不僅與李嘉健年紀相若,就連彼此背景和經歷亦十分相似——既為OYSA得主,亦於同屆當選HKMA優秀新晉培訓員。「透過保誠的實習計劃,我充分意識到理財策劃行業的闊度、深度及溫度,更可成為客戶的同行者,為他們的理財需要及生命送上祝福,故甫大學畢業便帶着這三個『度』加入保誠。」

不忘初心 燃亮他人

儘管對此行業充滿熱忱,客戶尤其重視理財顧問的「經驗值」,難免令當時初出茅廬、仍為90後的翟嘉衡出現些許信心危機。「感恩公司當年邀請了一眾經驗豐富的銷售領袖擔任『MDRT名師』。受惠於他們的無私指導及教誨,令我這個欠缺人脈和背景的新人順利展開事業,甚至當年剛畢業就取得首個MDRT。」

抱着回饋與傳承的精神,翟嘉衡決心以個人成功感染更多同事,這亦驅使他連續7年榮登MDRT,並於入職僅兩年、即2015年獲邀擔任保誠榮譽培訓導師。有幸與一眾資深培訓前輩平起平坐,他坦言既驚又喜。「『驚』是因為擔心自己經驗尚淺未能勝任,但同時因有機會跟更多同事分享我的熱誠,以及成為MDRT的要訣而感到欣『喜』。尤記得當年負責面試的導師鼓勵我不要自我輕視,反之須時刻抱持願意付出的心,樂於投放時間和心力,燃亮更多同事,這是我至今仍銘記於心的。」

果敢追夢 再創高峰

入行轉眼踏入第10年,從職場新人變成經理、團隊領袖,甚至父親,翟嘉衡表示每次角色轉變都有着不同挑戰,經歷適應、瓶頸、自我懷疑,甚至感到洩氣沮喪。然而每次他都抓緊其人生座右銘:即使遇到困阻仍帶着信心繼續前行,終會在下一里路看見曙光,迎來新機遇,在下一階段攀上另一高峰。

「『傳承』乃我生命中珍而重之的寶藏,皆因我現在的所知所想,均源於一眾前人無私分享,當中不單專業知識,更包含他們的工作熱誠,期望為行業帶來更多正面積極的影響。」因着前輩的「託付」,加上對行業的感悟,翟嘉衡相信無論市場環境順逆,同業只要秉持專業及誠信,定能為更多人送上祝福,為社會燃點更多亮光。他強調未來會繼續做好傳承的使命:以專業去服務、用真誠去關心、用細心去聆聽。

「優秀人才培訓師」薪火相傳 成就專業

▲ 來自不同團隊的李嘉健和翟嘉衡情同兄弟,更並肩勇奪2022 香港管理專業協會「優秀新晉培訓員」。

俗語說:同行如敵國,但同為90後的李嘉健和翟嘉衡卻有另一番體會。雖然來自不同團隊,但由於彼此背景及職途相近,加上對行業的價值觀和使命感類同,因此二人份外投契。

李嘉健指出,透過「優秀人才培訓師」計劃構建的平台,不單促進知識和經驗傳承,更成就了同事間亦師亦友的關係,透過互相扶持和推動,成就更專業的服務水平;而翟嘉衡亦稱,此平台讓他與其他志同道合的同事一起「圍爐」、彼此支援、互相鼓勵,創造更多可能。

(特約)