▲ 【日圓走勢】大摩：日本央行或於3月1日放棄YCC政策、預期最快2024年加息 日圓年底見幾多？

日本央行去年12月突然調整「收益率曲線控制（YCC）」，將10年期日本國債收益率的目標範圍從0.25%放寬至0.5%，變相讓日本國債孳息上升25點子。市場揣測日本何時會放棄YCC政策，摩根士丹利估計，日本央行會於今年夏季，在新央行行長領導下放棄YCC政策，但當局亦有可能改為將收益率目標範圍擴闊至1%。

大摩稱，日本央行將於3月1日公布市場參與者的債券市場調查結果，若債市運作仍沒有改善，市場預期當局有機會於同日放棄YCC政策，較日本央行議息日期3月10日更早。

日本加息只是象徵放棄負利率政策的一次性舉動

至於日本央行何時會放棄負利率政策，大摩估計，日本央行最快會於2024年加息，但這只是象徵放棄負利率政策的一次性舉動，而非加息潮的展開，因該行不預期日本央行會持續符合2%的通脹目標。

大摩指，投資者對於日本央行貨幣政策前景的鷹派取態預期，較該行基本情景更高，市場預期日本央行將會作出一連串的加息舉動，但實際上日本通脹的壓力是G4經濟體中最低，預期只有4%，分別低於美國的9%、歐洲的10.6%及英國的11.1%三地的峰值。

預期日本8月通脹會回落至2%

大摩指，推動日本通脹的原因是成本，去年日圓大幅貶值，加上國際商品價格高企，在傳導效應下，導致日本的食品及能源價格上升，但現時成本推動的價格壓力正在紓緩，加上日圓近月轉勢，相信由食品及能源價格推動的消費物價指數（CPI）將會回落，預期8月會回落至2%。

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與其他地區不同，日本的通脹壓力並沒有導致薪酬預期上升，每月勞工薪酬增長只有1%，而且日本勞工就業率已回升至疫情前水平，即使Uniqlo將於3月起調高日本員工薪酬40%，但逾七成中小企均表示無計劃加薪。

大摩認為，若市場對於日本央行加息數次的預期降溫，日圓會在低位徘徊，但日圓走勢仍要視乎聯儲局的加息預期及美元走勢。該行估計，美元今年會走弱，日圓會於第二季開始轉強，美元兌日圓年底會步向127，即每百日圓兌港元見6.14。

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編輯：陳韻妍