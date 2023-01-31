  • 18°C
香港時間 : 2023131日 (週二) 11:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【解構美股】摩通：衰退風險只是推遲而非消失　美股未來數月或走低、拆解大市轉向時點

股市 11:29 2023/01/31

分享：

分享：

【解構美股】摩通：衰退風險只是推遲而非消失　美股未來數月或走低、拆解大市轉向時點

摩根大通策略師Marko Kolanovic認為，美國股市投資者應逆今年初的大漲行情而動，因為他預計隨著衰退的風險加劇，股市未來幾個月可能走低。

Kolanovic認為投資者應該要逆年初至今的漲勢而動，因為衰退風險只是推遲而不是消失了，並繼續認為美股面臨下行風險，因在經濟放緩和企業業績走弱的同時，聯儲局可能還會維持高利率一段時間。「美國內需的疲軟軌跡使經濟衰退風險上升，儘管勞動力市場的緊張推遲
了這種衰退風險，但與此同時，限制性的實際政策利率代表著持續的障礙，使今年晚些時候發生衰退的風險保持在高位。」

他亦認為，下一波向好行情的基本面確認可能不會到來，在看不到聯儲局轉向前景的情況下，「今年首三個月可能標誌著市場的轉折點」。因此整個第二和第三季的業績增速可能會更弱。

因預計今年經濟前景疲軟，Kolanovic在12月中旬下調了股票配置。本月早些時候，由於擔心經濟衰退和央行過度緊縮，摩通再次調低股票配置建議。該行2023年末標普500指數的目標為4200點，比目前的水平高約4.5%。

更多美股新聞

相關文章：

【解構美股】大摩：投資者似乎已忘記「不要與聯儲局對抗」　好消息已反映、美股將迎來新一輪下跌

【美股焦點】泡沫預言家Jeremy Grantham：美股泡沫爆破仍未結束　標普500指數或現水平跌2成

【美股焦點】「新債王」岡拉克籲投資者研判利率走勢時　考慮債息倒掛問題較聯儲局言論重要

編輯：姚卓然

美國聯儲局 標準普爾500指數 經濟 股票 美股
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【日圓走勢】大摩：日本央行或於3月1日放棄YCC政策、預期最快2024年加息　日圓年底見幾多？

下一篇文章

【全球經濟】【全球經濟】IMF調高今年全球經濟增長預測至2.9%　籲小心高息環境及俄烏戰爭兩大風險
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【獨家專訪】滙豐新一代大班曾在傳媒工作？ 廖宜建：不要被職涯規劃框死自己
【獨家專訪】滙豐新一代大班曾在傳媒工作？ 廖宜建：不要被職涯規劃框死自己
【阿里巴巴9988】阿里巴巴股價跌半成　千個買盤110元價位排隊低撈
【阿里巴巴9988】阿里巴巴股價跌半成　千個買盤110元價位排隊低撈
【愛馬仕收藏】大劉劉鑾雄拍賣77件絕品手袋、總值逾1630萬　包括Hermès鑽石Birkin手袋（多圖）
【愛馬仕收藏】大劉劉鑾雄拍賣77件絕品手袋、總值逾1630萬　包括Hermès鑽石Birkin手袋（多圖）
【日本機票】香港快運宣布再取消2月17日至3月2日共60班往來日本航班
【日本機票】香港快運宣布再取消2月17日至3月2日共60班往來日本航班
【恒指夜期+ADR】比亞迪ADR高港5%　夜期收市升48點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】比亞迪ADR高港5%　夜期收市升48點（不斷更新）
【美股收市】憂儲局偏鷹+科企放榜 道指跌260點 納指挫2%
【美股收市】憂儲局偏鷹+科企放榜 道指跌260點 納指挫2%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款