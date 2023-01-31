▲ 【解構美股】摩通：衰退風險只是推遲而非消失 美股未來數月或走低、拆解大市轉向時點

摩根大通策略師Marko Kolanovic認為，美國股市投資者應逆今年初的大漲行情而動，因為他預計隨著衰退的風險加劇，股市未來幾個月可能走低。

Kolanovic認為投資者應該要逆年初至今的漲勢而動，因為衰退風險只是推遲而不是消失了，並繼續認為美股面臨下行風險，因在經濟放緩和企業業績走弱的同時，聯儲局可能還會維持高利率一段時間。「美國內需的疲軟軌跡使經濟衰退風險上升，儘管勞動力市場的緊張推遲

了這種衰退風險，但與此同時，限制性的實際政策利率代表著持續的障礙，使今年晚些時候發生衰退的風險保持在高位。」

他亦認為，下一波向好行情的基本面確認可能不會到來，在看不到聯儲局轉向前景的情況下，「今年首三個月可能標誌著市場的轉折點」。因此整個第二和第三季的業績增速可能會更弱。



因預計今年經濟前景疲軟，Kolanovic在12月中旬下調了股票配置。本月早些時候，由於擔心經濟衰退和央行過度緊縮，摩通再次調低股票配置建議。該行2023年末標普500指數的目標為4200點，比目前的水平高約4.5%。

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編輯：姚卓然